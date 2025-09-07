Giro, oggi ultimo scatto per la gloria. Tanto equilibrio nell’ultima tappa

Oggi si chiude il Giro della Lunigiana e l’ultima tappa sarà davvero ricca di emozioni. Un tracciato impegnativo disegnato per accendere la competizione e non certamente per una passerella finale. L’attuale leader belga Seff Van Kerckhove ha infatti soltanto 8 secondi di vantaggio sull’austriaco Anatol Friedl vincitore della prima tappa della manifestazione riservata alla categoria juniores. La maglia verde insomma è ancora in bilico tra diversi contendenti che daranno il massimo nella prova che partirà stamani dallo stadio “Picco“ di Spezia per poi arrivare dopo 100 chilometri nel rettilineo di via Alta a Ameglia davanti al quartier generale Terre di Luni. Ieri si sono disputate due semitappe. Primo successo italiano nella prova mattutina grazie a Alessio Magagnotti. Il trentino ha dominato lo sprint finale, precedendo il bolzanino Brendon Fedrizzi e il friulano Alessio Pighin, in un podio tutto italiano che ha visto i primi sette posti occupati da corridori azzurri .Nel pomeriggio nella seconda semitappa nella Lunigiana storica da Pontremoli a Fivizzano vittoria del francese Johan Blanc davanti al toscano Degl’Innocenti.

Ordine d’arrivo 1^ semitappa:

1) Alessio Magagnotti (Trento), 2) Brandon Fedrizzi (Bolzano), 3) Christian Pighin (Friuli Venezia Giulia); 4) Matteo Verdirame (Sicilia); 5) Andrea Tarallo (Lazio).

Ordine di arrivo 2^ semitappa: 1) Johan Blanc (Francia) 2)- Giulio Pavi Degl’Innocenti (Toscana) a 1”; 3) Seff Van Kerckhove (Belgio) a 2”; 4) Davide Frigo (Veneto) a 4”; 5) Jan Jackowiak (Polonia) s.t.

Classifica generale.

1)- Seff Van Kerckhove (Belgio); 2) Anatol Friedl (Austria) a 8”; 3) Kristian Haugetun (Norvegia) a 19”; 4) Giacomo Rosato (Veneto) a 29”; 5) Jan Jackowiak (Polonia) a 31”. La maglia verde leader della classifica generale sponsorizzata da Spigas Terre di Luni è indossata da Seff Van Kerckhove (Belgio). Maglia Blu, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Liguria 2025 Regione Europea dello Sport Seff Van Kerckhove (Belgio)

Maglia a Pois leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Conad : Kristian Haugetun (Norvegia). Maglia Bianca, leader della classifica giovani, sponsorizzata da G.I.A.D.A. Progetti Arredi Personalizzati: Seff Van Kerckhove (Belgio). Maglia Arancione, leader dei traguardi intermedi Regione Liguria memorial Massimo Vanello: Mathias De Keersmaeker (Belgio). Maglia Celeste, leader della Classifica Italiani, sponsorizzata da A.L.A. Area Ligure Apuana: Giacomo Rosato (Veneto).

oggi ultima tappa con partenza a Spezia alle 9.30 e arrivo in via Alta dopo l’ultima serie di salite a Fosdinovo e Vallecchia poco prima di mezzogiorno.

