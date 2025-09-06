Haugetun è un lampo e vince allo sprint

La Norvegia vince la tappa ma la maglia verde di leader del Giro della Lunigiana passa al Belgio. Nella seconda giornata della corsa ciclistica juniores scattata da Ortonovo e arrivata dopo 96 chilometri nella salita di Vezzano Ligure successo di Kristian Haugetun che mentre Seff Van Kerckhove è balzato al vertice della classifica generale. La corsa si è praticamente decisa sull’ascesa finale verso il traguardo di Vezzano Ligure, quinto GPM di giornata. Ai piedi della salita si sono presentati davanti Pascarella (Campania), Morlino (Piemonte) e Frigo (Veneto) ma nell’ultimo chilometro. Ci ha provato ancora il piemontese Morlino ma a una cinquantina di metri dallo striscione di arrivo Haugetun ha piazzato l’affondo decisivo, regalando alla Norvegia il successo di tappa inseguito dal 1983. Alle sue spalle l’italiano Morlino e il belga Van Kerckhove che ha ottenuto la maglia verde di momentaneo leader della corsa grazie agli abbuoni e al piccolo distacco accusato dal vincitore della prima giornata Anatol Friedl giunto settimo a 3 secondi. L’austriaco è secondo in classifica generale. Ordine d’arrivo: 1) Kristian Haugetun (Norvegia) che ha chiuso i 96 chilometri con il tempo di 2 ore 27 minuti alla media di 39.297. 2) Luca Morlino (Piemonte); 3) Seff Van Kerckhove (Belgio). 4) Giacomo Rosato (Veneto); 5) Marek Stiblik (Rep. Ceca) a 3”. Classifica generale: 1) Seff Van Kerckhove (Belgio); 2) Anatol Friedl (Austria) a 3”; 3) Kristian Haugetun (Norvegia) a 14”; 4) Luca Morlino (Piemonte) a 18”; 5) Giacomo Rosato (Veneto) a 24”.