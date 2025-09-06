Giornata del panorama. Appuntamenti col Fai a Lerici e a Levanto

Un viaggio ricco di fascino alla scoperta delle bellezze del territorio. Arriva alla 12ª edizione la ‘Giornata del Panorama’ evento organizzato dal Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano ETS) in collaborazione con Fondazione Zegna, per promuovere e diffondere la conoscenza dei panorami italiani: un’occasione per fermarsi a osservare ciò che ci circonda e immergersi nella varietà dei paesaggi che caratterizzano il nostro territorio. L’iniziativa si svolgerà domani e vedrà il coinvolgimento di 15 Beni del Fai presenti in nove regioni, fra questi due nella provincia di Spezia: Villa Rezzola a Lerici e il Podere Lovara a Levanto.

"I panorami italiani – spiega il Fai – sono caratterizzati da un’incredibile ricchezza di paesaggi, dalle montagne alle coste, dalle città d’arte alle colline, dai campi coltivati alle isole, passando per le aree naturalistiche ricche di flora e fauna. Parte integrante del nostro straordinario patrimonio culturale, i paesaggi sono preziosi elementi identitari di territori e comunità: rappresentano il risultato di un’opera ingegnosa realizzata dalle generazioni passate e lasciata in eredità a quelle future, oltre a identificare, nella visione del Fai, quell’intreccio indissolubile tra natura e cultura. E non sono solo ciò che si vede, ma sono anche ciò che si sente: profumi, colori, suoni contribuiscono a creare il “paesaggio sensibile”, fatto di emozioni, ricordi, simboli personali e collettivi".

La Giornata del Panorama è stata pensata come un’occasione per “guardarsi intorno” osservando con maggiore consapevolezza e curiosità il patrimonio ambientale e paesaggistico che circonda i Beni del Fai. Sarà possibile scegliere passeggiate e osservazioni panoramiche in cornici storiche e naturalistiche, visite e percorsi guidati accompagnati da guide ambientali, storie e racconti dedicati all’evoluzione dei paesaggi, trekking al tramonto, escursioni nella vegetazione.

In occasione della Giornata del Panorama, verranno proposte delle speciali visite guidate a Villa Rezzola (Pugliola) e al suo Giardino, uno dei più bei giardini inglesi del Levante ligure da cui si gode una vista eccezionale sul Golfo di Spezia (info Villa Rezzola www.villarezzola.it; tel. 0187 1570317; [email protected]). L’altra meta è Podere Lovara sul Promontorio di Punta Mesco (Levanto) che sarà al centro di una speciale passeggiata dalle 16.30 alle 21. Il ritrovo 16 all’Hotel “La Giada del Mesco”; da qui i partecipanti verranno accompagnati dal Cai e dal Soccorso Alpino sul sentiero Sva verso il Podere del FAI, immerso nel Parco Nazionale delle Cinque Terre e recentemente riaperto al pubblico (info Podere Lovara a Punta Mesco www.poderelovara.it; tel. 335-1676291; [email protected].