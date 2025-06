Levanto, tornano i Laboratori blu per i più giovani

Il Comune di Levanto e l’Istituto per l’ambiente e l’educazione Scholé futuro - Weec Network, con la squadra ed il progetto ’il Pianeta azzurro’, rilanciano i Laboratori blu, l’iniziativa che al terzo anno ritorna con tante novità per sensibilizzare alla cura degli oceani. Pensati per i ragazzi nella fascia 8-12 anni, i laboratori, finalizzati alla diffusione tra i più giovani delle buone pratiche ambientali, la cui attuazione è indispensabile per evitare il consumo indiscriminato delle risorse del nostro pianeta, si svolgeranno con sei appuntamenti in piazza Colombo dal 12 giugno al 21 agosto, e sono incentrati sull’esperienza diretta dei partecipanti. Quest’anno, a supportare gli esperti ci sarà Eleonora Faraggiana, ecologa marina e ideatrice del progetto ’Thalassa Outdoor Adventure’. Tre i temi scelti per l’estate 2025: “Il pianeta biodiverso” (12 giugno e 17 luglio), per indagare le infinite strategie di adattamento delle forme di vita marine, “I colori del mare” (26 giugno e 7 agosto), che racconta l’importanza del colore negli oceani, “Alla scoperta di Pelagos” (10 luglio e 21 agosto), per conoscere il progetto che tutela i mammiferi marini. Per informazioni e iscrizioni contattare l’Ufficio turistico Levanto (0187.808125) "Obiettivo del Comune è la diffusione tra i più giovani delle buone pratiche ambientali" dice l’assessore all’ambiente, Paolo Lizza.