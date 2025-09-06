Nuoto in acque libere e corsa podistica

Fine settimana all’insegna dello sport a Deiva Marina. Oggi in programma la prima edizione della gara di nuoto in acque libere “Swim race Deiva Marina” Open Water 2025, sulla lunghezza del miglio marino (1852 metri) e sui 600 metri non competitivi. Gara nello specchio acqueo antistante il litorale con la partecipazione straordinaria di Rachele Bruni, vice campionessa olimpica a Rio 2016. Il ritrovo dei partecipanti alle 12 sul piazzale inferiore del Lungomare di accesso agli stabilimenti balneari e la partenza della gara alle 14.30. Consegna dei trofei “Comune di Deiva Marina” alla prima classificata assoluta della categoria donne e al primo classificato assoluto di quella uomini, nonché dei premi di rappresenta offerti dalla Regione.

Domani appuntamento con una classica del periodo, la 16ª edizione della Marcia dei sentieri azzurri, corsa podistica non competitiva di 12 Km e di 5 km con ritrovo dei partecipanti alle ore 8.30 sul Lungomare; lungo i due diversi tipi di percorso previsti i consueti punti di ristoro e controllo cartellini. Al termine saranno assegnati i trofei offerti dal Comune al vincitore della categoria donne e della categoria uomini del percorso lungo e i premi messi in palio dalla Regione Liguria. L’evento rappresenta da anni un appuntamento per tutti gli appassionati della pratica sportiva e per quanti vogliono godere delle bellezze naturali e delle imperdibili viste panoramiche offerte dalla sentieristica locale, grazie alla posizione baricentrica del paese sulla costa della Riviera di Levante. Le competizioni sono patrocinate dal Comune e allestite con il supporto organizzativo della Pro Loco.