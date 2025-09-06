"Sanità, nodi irrisolti". Appello di Montefiori

"I dati sui tempi di attesa di alcuni esami e visite che vengono pubblicati sul sito internet dell’azienda sanitaria spezzina fanno emergere che le risposte che vengono date ai bisogni dei cittadini sono parziali e non strutturali". Il consigliere comunale spezzino Andrea Montefiori del Pd ha affrontato il tema dei tempi di attesa sulle prestazioni. "Leggendo il bilancio di Asl 5, la cosa emerge con chiarezza, tale diminuzione dei tempi, che per altro coinvolge solo alcune specialità, non è strutturale, ma origina dall’acquisto di prestazioni da centri privati per un tempo determinato.

L’unica risposta che andrebbe data è investire le risorse nel sistema pubblico, in personale ed attrezzature, per garantire che i miglioramenti possano essere duraturi e definitivi, dando cosi’ certezze rispetto ai tempi di cura, che spesso fanno la differenza per la vita delle persone. Va sottolineato, inoltre, che il privato esiste ed offre solo le prestazioni che stanno sul mercato ed hanno alta reddittività. Molte prestazioni utili alla fondamentale attività di prevenzione, come a titolo di solo esempio colonscopia, gastroscopia, visite dermatologiche e oculistiche, non rientrano nell’interesse dei privati e rimangono soltanto una chimera per troppi pazienti, che spesso rinunciano addirittura a curarsi". Quindi il rappresentante del Pd lancia un attacco politico alla gestione della sanità. "La strada individuata dal centrodestra dà dare risposte risolutive ai problemi più importanti e continua a lasciare a sé stessi i cittadini più in difficoltà".