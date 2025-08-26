Grasso: “Introdurre body-cam per il personale sanitario nei contesti a rischio”

Arezzo, 26 agosto 2025 – “È intollerabile che chi si impegna, professionalmente o volontariamente, per aiutare il prossimo sia soggetto ad aggressioni o furti come purtroppo è successo in questi giorni”.

Il Presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche Giovanni Grasso interviene con durezza dopo l’ennesimo episodio che va a colpire il mondo dell’emergenza sanitaria. “Pur essendo convinto che l’opera di sensibilizzazione sia importante, e la campagna che abbiamo promosso con l’hashtag Rispettachitiaiuta ne è stata una significativa dimostrazione, credo sia giunto il momento di dare agli operatori strumenti di dissuasione e di difesa personale – prosegue Giovanni Grasso.

Propongo quindi di dotare i professionisti sanitari della nostra Asl che operano nei setting a rischio come l’emergenza o la psichiatria di body-cam, così come sta avvenendo in altre realtà in Italia. E’ una proposta della quale avevamo parlato già nel 2022 quando, in Senato, presentammo la nostra campagna per la sicurezza del personale sanitario.

Mi rendo conto che è una proposta forte, ma a mali estremi, estremi rimedi”, conclude il Presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche Giovanni Grasso.