«Dimmi, l’ascolto dell’altro» e «Un esercizio di democrazia», ecco i corsi di settembre in biblioteca

Arezzo, 26 agosto 2025 – Sono in partenza due nuovi corsi alla Biblioteca del Comune e dell’Accademia Etrusca, grazie al progetto «Scire» della Rete bibliotecaria aretina.

Nella sede di piazza Signorelli a Cortona è in programma il corso «Dimmi, l’ascolto dell’altro come pratica inclusiva e sostenibile, corso per formatori di gruppi di lettura e ascolto». Questa serie di incontri si svolge online in cinque appuntamenti dal primo al 15 settembre. A Camucia, nella sede di via Sandrelli, sono in programma quattro incontri dedicati a «Un esercizio di democrazia, l’accessibilità del libro e della lettura».

Gli appuntamenti sono fissati al 2, 3, 9 e 10 settembre (gli ultimi due sono online). La partecipazione ai corsi è aperta a tutti, ma è obbligatoria l’iscrizione alla Biblioteca del Comune e dell’Accademia Etrusca, telefonando allo 0575637236, inviando un’e-mail a [email protected] oppure collegandosi al sito https://arezzo.biblioteche.it/cataloghi/fondo-sociale-europeo-fse-2021-2027-corsi-di-educazione-permanente/.

I corsi non forniscono crediti o attestati di partecipazione, rientrando nella categoria di apprendimento non formale.