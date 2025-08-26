Torna la mostra Mercato Gruppo Femminile per il Calcit

Arezzo, 26 agosto 2025 – Mostra Mercato del Gruppo Femminile Calcit nell'atrio della Provincia di Arezzo. Da venerdì 29 a domenica 7 Settembre, con orario continuato dalle ore 10,00 alle ore 18,30, si svolgerà la 16esima edizione della Mostra Mercato con esposizione di oggetti artigianali confezionati durante l'anno dalle donne del Gruppo femminile del Calcit di Arezzo.

Saranno in offerta articoli in lana fatti all'uncinetto ed ai ferri, tovaglie e complementi per la casa, oggettistica di pregio ed angolo del vintage. La Mostra negli anni ha sempre riscontrato il favore dei numerosi visitatori sia italiani che stranieri che in questo periodo frequentano la nostra città permettendo un ottimo ricavato che destineremo interamente al sostegno del servizio SCUDO - Cure Domiciliari Oncologiche.