Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Fuga di gasAlessandro Scarafuggi Polemica sulla strageRisarcimentoBimbi via dalla guerraMare gratis
Acquista il giornale
CronacaTagliato per motivi di sicurezza un albero in piazza della Repubblica a Montevarchi
26 ago 2025
MARCO CORSI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. Tagliato per motivi di sicurezza un albero in piazza della Repubblica a Montevarchi

Tagliato per motivi di sicurezza un albero in piazza della Repubblica a Montevarchi

La pianta stava per cadere.

L'area transennata

L'area transennata

Arezzo, 26 agosto 2025 – A Montevarchi nella notte tra domenica e lunedi si è verificato il cedimento di un albero in piazza della Repubblica. La pianta ha iniziato a cadere poggiandosi su un lampione il comune di Montevarchi, per motivi di sicurezza, ha deciso di tagliarla. Sulle cause specifiche della caduta sono in corso verifiche tecniche, potrebbe essere stata causata anche dalle forti piogge degli ultimi giorni. L'albero è stato quindi tagliato e nel punto esatto della caduta è rimasta solamente la radice.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata