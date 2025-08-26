Tagliato per motivi di sicurezza un albero in piazza della Repubblica a Montevarchi

Arezzo, 26 agosto 2025 – A Montevarchi nella notte tra domenica e lunedi si è verificato il cedimento di un albero in piazza della Repubblica. La pianta ha iniziato a cadere poggiandosi su un lampione il comune di Montevarchi, per motivi di sicurezza, ha deciso di tagliarla. Sulle cause specifiche della caduta sono in corso verifiche tecniche, potrebbe essere stata causata anche dalle forti piogge degli ultimi giorni. L'albero è stato quindi tagliato e nel punto esatto della caduta è rimasta solamente la radice.