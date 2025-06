Christian Giagnoni trionfa al Giro d'Italia Handibike: due vittorie e un secondo posto

Ha tagliato il traguardo per primo nell’appuntamento inaugurale, ossia la tappa svoltasi a Reggio Calabria. Si è classificato secondo, sfiorando la vittoria, nella seconda corsa svoltasi a Noventa di Piave. E pochi giorni fa, a Basiglio (una realtà comunale dell’area metropolitana di Milano) Christian Giagnoni è nuovamente salito sul gradino più alto del podio del Giro d’Italia Handibike, mantenendo così la maglia rosa nella categoria "MH4". L’"handbiker" di Montemurlo può sin qui tracciare un bilancio più che positivo della sua stagione, che gli ha portato in dote due primi ed un secondo posto. La "corsa in rosa" resta insomma una vera "terra di conquista" per Christian, considerando che si era regolarmente piazzato sul gradino più alto del podio nella classifica generale consecutivamente dal 2016 al 2021 (fatta eccezione per l’edizione 2020, non svoltasi a causa del Covid). Aveva poi deciso di alzare l’asticella e di gareggiare maggiormente in Europa, riuscendo ad agguantare a suon di risultati anche la convocazione in Nazionale per i Mondiali. Il Giro però è pur sempre il Giro e dopo un triennio di lontananza, il richiamo si è fatto irrinunciabile: l’ex-capitano dell’Hockey Prato è tornato a disputare la manifestazione pieno titolo lo scorso anno per un’avventura si è conclusa con il sesto successo. Christian dovrebbe tornare a gareggiare il prossimo 22 giugno a Seregno, dove è in programma il quarto appuntamento del Giro d’Italia Handbike. Al quale seguiranno le tappe di Monfalcone (il 13 luglio) e Pioltello (il 14 settembre) per chiudere a Bari il 12 ottobre. L’obiettivo, giunti a questo punto, è già chiarissimo: Giagnoni punta a mantenere o (ancor meglio) incrementare l’attuale vantaggio sui concorrenti, per poter festeggiare il prossimo autunno per la settima volta.

G.F.