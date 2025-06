La musica al tramonto. Domani a Villa del Palco i cori della Scuola Verdi

La musica al tramonto, un luogo magnifico, le voci di chi ama cantare insieme. Domani sera alle 20 c’è un appuntamento da non perdere a Villa del Palco: è il concerto finale del dipartimento vocale della Scuola di musica Verdi, con ingresso a offerta libera. In attesa che il cielo si colori di rosso, sono previste due esibizioni. La prima sarà quella del coro giovanile della scuola, composto da ragazzi fra i 13 e i 24 anni, diretti da Rossella Targetti, una delle colonne della Verdi, e accompagnati al pianoforte da Sara Pavani. Il coro presenterà un programma dedicato al Canone, la tecnica polifonica più antica della nostra tradizione musicale e curioserà nella storia della musica, alla scoperta di canoni d’autore, ma anche di origine popolare, partendo dall’esempio più antico esistente, che risale al 1250. Il percorso proseguirà poi attraverso autori della grande tradizione, come Beethoven e Mozart, fino ad arrivare a brani di compositori contemporanei.

Protagonista della seconda parte del concerto sarà invece l’ensemble madrigalistico Biagio Pesciolini, diretto da Mya Fracassini, altra colonna portante della Verdi. L’ensemble proporrà una selezione di madrigali di Claudio Monteverdi (1567-1643), raffinate composizioni vocali che rappresentano l’apice della scrittura per voci raggiunta alla fine del Rinascimento. La varietà stilistica dei brani offrirà una suggestiva panoramica sullo stile di Monteverdi, un compositore che ha rivoluzionato la storia della musica. Il concerto sarà un viaggio nella musica per voci, ambientato nelle suggestive luci del tramonto nella bellissima chiesa di San Francesco alla Villa del Palco. Dopo la musica è in programma un momento conviviale con gli artisti nella suggestiva cornice del chiostro quattrocentesco, per il quale è però necessaria la prenotazione entro oggi, scrivendo una mail a [email protected]. Per ulteriori informazioni: [email protected]