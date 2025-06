La Capannina ad Armani. Ma c’è anche una cordata di imprenditori

Forte dei Marmi (Lucca), 10 giugno 2025 – Non c’è soltanto Giorgio Armani dietro all’acquisizione della Capannina, storico locale di Forte dei Marmi, e della Bussola di Viareggio. La notizia, rimbalzata su alcuni organi di informazione, è stata commentata dall'ex deputato lombardo Giorgio Jannone Cortesi, che ha parlato di una cordata di imprenditori italiani e stranieri pronti ad acquisire i due locali simbolo della Versilia.

Jannone Cortesi fa parte di quella stessa cordata e proprio per questo ha voluto fare il punto della situazione: "Abbiamo da tempo formalizzato il nostro interesse, subordinato all'esito di una due diligence, per l'acquisizione della Capannina di Forte dei Marmi, il più antico locale d' Italia, fondato nel 1929, e della Bussola di Viareggio. Del gruppo che rappresento fanno parte, oltre al sottoscritto, i principali operatori del settore termale e del benessere a livello nazionale ed internazionale".

I contatti tra la cordata di cui fa parte Jannone Cortesi e l'attuale proprietà della Capannina sono definiti "costanti" e per questo, nei prossimi giorni, potrebbero portare a degli sviluppi di una certa importanza. Al locale fondato da Achille Franceschi nel 1929, protagonista anche del film cult di Carlo Vanzina 'Sapore di Mare' con Jerry Calà e diventata negli anni un simbolo della vita notturna in Versilia, sono interessati anche altri, ma al momento, conclude Jannone Cortesi, "alla nostra società non è stato comunicato alcun closing con il gruppo di Giorgio Armani o altri competitors". Non solo Armani, quindi, ma anche altre realtà che potrebbero presto diventare i nuovi proprietari di due locali storici della Toscana.