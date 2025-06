Referendum, in Toscana l’affluenza più alta d’Italia. Ecco dove è stato raggiunto il quorum

Firenze, 9 giugno 2025 – Niente da fare. Il quorum, ovvero la soglia richiesta (il 50% più uno degli aventi diritto) per far passare il referendum, non è stato raggiunto in nessuno dei 5 quesiti. La Toscana però, come al primo giorno di scrutinio, si conferma la Regione con l’affluenza più alta di tutta Italia. Una curiosità da segnalare: in alcuni Comuni della Regione i quesiti hanno raggiunto il quorum e dunque il referendum sarebbe passato.

Referendum 2025, uno scrutinio delle schede ad Arezzo (Foto Cristini)

Dove è stato raggiunto il quorum in Toscana

L’affluenza in Toscana si attesta al 39,10%, ben oltre il 30,58% della media nazionale (non definitiva, ore 17:24). A livello provinciale nessuno ha raggiunto il 50% dei voti, anche se secondo l’analisi di YouTrend, la provincia con l’affluenza più alta è Firenze a quota 46%, mentre Bolzano è quella con l’affluenza più bassa con il 15,9%.

Sono 4 i Comuni in Toscana che hanno raggiunto e superato il quorum. Ecco quali sono:

(I dati di Eligendo citati qua sotto si riferiscono al primo quesito, quello sul reintegro licenziamenti illegittimi).

- Sesto Fiorentino (Fi): 53,01%

- Radicondoli (Si): 52,62%

- Monterotondo Marittimo (Gro): 51,56%

- Pontassieve (Fi): 50,94%

I risultati dei quesiti in Toscana

Da segnalare inoltre l’esito dei 5 quesiti in Toscana. Avrebbe prevalso il sì, tra l’80% e il 90% dei voti. Solo l’ultimo quesito, quello sulla cittadinanza italiana, registra una flessione del risultato. Il sì si attesta intorno al 66%.

In aggiornamento