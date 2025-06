Il voto del referendum . L’affluenza è al 15,3%. Ma è polemica a Foligno

Ultimo giorno per votare il referendum. Ma l’affluenza - almeno fino a ieri sera – non è stata alta. Alle 19 infatti per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza si sono recati alle urne il 15,6% degli aventi diritto, secondo i dati forniti dal Viminale relativi a oltre 52 mila seggi su 61.591 aperti in tutta Italia dalle 7. La Regione dove fino alle 19 si è votato di più è stata la Toscana, con un’affluenza di poco superiore al 22%. Quella dove si è votata di meno la Calabria. In Umbria l’affluenza è poco meno della media nazionale: 15,3% (alle 19 di ieri). Il dato della provincia di Perugia segna 15,4 % con la partecipazione più alta a Paciano col 26,9 % e la minima a Cascia col 6,4, mentre in provincia di Terni alle 19 ha votato il 15,2 % degli aventi diritto, con Parrano in testa col 22,39 e Ferentillo fanalino col 9,3. A Perugia città l’affluenza è del 17,8 %, mentre Terni è al 14,8.

Per quanto riguarda i comuni più grandi della nostra regione ecco l’affluenza: Foligno 16,4 %; Città di Castello 15,17 ; Spoleto 12,5 ; Assisi 12,8; Gubbio 14,63; Todi 11,3; Narni 16,3; Amelia 15,9 mentre Orvieto 16,6%. I seggi riaprono oggi dalle 7 alle 15. La consultazione referendaria è annullata se alle urne non partecipa il 50% più uno degli elettori aventi diritto.

Il caso a Foligno. L’Alleanza verdi-sinistra ha invocato l’intervento del prefetto di Perugia, dopo che ieri mattina una presidente di seggio di Foligno avrebbe cercato d’impedire il diritto di cronaca, tentando d’impedire l’accesso ai fotoreporter e giornalisti mentre votava Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana. "Un episodio surreale è avvenuto a Foligno. La presidente del seggio, non si comprende in base a quale normativa, ha vietato l’ingresso a troupe e fotografi che sono riusciti comunque ad esercitare il diritto di cronaca da fuori della porta", ha scritto l’ufficio stampa di Avs. "Un comportamento inaccettabile - ha continuato - su cui Avs presenterà un`interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi e su cui chiediamo un intervento immediato del prefetto di Perugia".

I numeri. Sono poco più di 659 mila le elettrici e gli elettori aventi diritto. 659 mila 162 per l’esattezza, 490.798 in provincia di Perugia e 168.364 in quella di Terni. Per raggiungere il quorum regionale dovranno recarsi alle urne in 329 mila 581, la metà, più uno o una. I seggi allestiti in Umbria sono mille e uno: 707 in provincia di Perugia e 294 in quella di Terni.