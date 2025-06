Cittadinanza: in Toscana i sì non arrivano al 70%, venti punti in meno rispetto ai quesiti sul lavoro I no alle prime quattro domande si fermano al 10-11%. Toccano il 33% al quesito sulla cittadinanza italiana agli stranieri. Solo la provincia di Firenze sfonda quota 70% di sì, tutte le altre in linea con la media regionale