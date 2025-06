Referendum, Paciano e la carica dei 350 (votanti): è l’unico comune umbro che ha raggiunto il quorum

Paciano (Perugia), 9 giugno 2025 – In un solo comune umbro è stato superato il quorum dell'affluenza per il voto ai referendum. È Paciano dove all'unico seggio allestito si è recato il 51,38 % degli aventi diritto, poco meno di 350 persone, in base ai risultati riportati sul portale Eligendo. Il dato è stato uguale per tutti i quesiti referendari.

Il sindaco, Luca Dini, sottolinea con orgoglio questo risultato di partecipazione, anche se ovviamente non cambia nulla concretamente viste le basse percentuali a livello nazionale.

È una comunità che «da sempre partecipa e da sempre si esprime democraticamente, attenta ai suoi diritti ma anche ligia ai doveri» quella di Paciano, unico comune dell'Umbria dove si è superato il quorum della metà più uno dei votati ai referendum. Dini è stato eletto con una lista civica e alla guida di una Giunta di centrosinistra. Paciano è un piccolo centro nella zona del Trasimeno. Qui è stato allestito un unico seggio per poco meno di 700 elettori al quale si sono recati il 51,38 per cento degli aventi diritto, poco meno di 350 all'incirca. «La nostra è una comunità mista - ha detto Dini -, composta soprattutto da liberi professionisti e artigiani. Molti che abitano qui sono di fuori e hanno scelto Paciano attratti dal clima di pace che si respira qui e dalla vita 'lenta’ che è possibile. Per questo vivono qui e magari lavorano fuori». «Sono orgoglioso di loro» ha concluso il sindaco Dini.