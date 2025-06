Referendum, in Umbria alle 12 affluenza al 6,75%: più bassa della media nazionale

Perugia, 8 giugno 2025 – È inferiore, seppure di poco, alla media nazionale l'affluenza al voto in Umbria per i referendum. Secondo la rilevazione del Ministero dell'interno alle 12 di domenica è infatti al 6,74% per il quesito sulla cittadinanza e al 6,75% per gli altri, mentre quella italiana è di poco superiore al 7% per tutti i quesiti. In base ai dati di tutti i mille e uno seggi allestiti si è votato di più in provincia di Terni, 6,91-6,93%, rispetto a quella di Perugia, 6,68-6,69%.