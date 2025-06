Referendum in Toscana, l’affluenza alle 19 supera il 20%. Si vota fino a lunedì alle 15

Firenze, 8 giugno 2025 – L’affluenza delle 19 in Toscana per i cinque referendum abrogativi è del 21.6%. Questo viene registrato ai seggi dove le operazioni di voto continuano con regolarità. Seggi che sono allestiti in gran parte nelle scuole di ogni ordine e grado in tutte le province. A livello italiano l’affluenza è intorno al 15%.

Si vota fino alle 23 di domenica 8 giugno. Mentre le operazioni riprenderanno lunedì 9 dalle 7 alle 15 per poi chiudersi definitivamente. A seguire le operazioni di voto e a gestire l’affluenza dei dati, il ministero dell’Interno anche grazie al portale pubblico Eligendo dove possono essere reperiti i dati italiani.

Operazioni di voto per il referendum a Empoli. Domenica 8 giugno si vota fino alle 23, lunedì dalle 7 alle 15 (Fotocronache Germogli)

A quel punto partirà lo spoglio. La rilevazione delle 12 aveva mostrato una Toscana in doppia cifra: l’affluenza era infatti al 10.30%, mentre in Emilia Romagna era stata al 10.93%. Due delle regioni in cui si era votato di più. Da ricordare che affinché il referendum sia valido, è necessario che vada a votare il 50% + 1 degli aventi diritto. Da ricordare che in queste giornate elettorali si vota anche per i ballottaggi delle amministrative.

La Toscana non ha comuni al voto in questo caso. Per quanto riguarda il referendum, l’affluenza toscana è quella più alta d’Italia tra le regioni. Alta anche l’affluenza dell’Emilia Romagna, che però si ferma poco sopra il 20%. Per quanto riguarda la provincia della Spezia, anche qui si viaggia intorno al 20%.

Al voto per il referendum in Toscana (Fotocronache Germogli)

Ma ecco l’affluenza definitiva provincia per provincia alle 19

Firenze 26.89%

Prato 21.37%

Pistoia 19.77%

Arezzo 18.62%

Siena 22.25%

Lucca 18.8%

Pisa 22.45%

Livorno 23.66%

Grosseto 17.14%

Come si vede, la provincia con maggior partecipazione al referendum in Toscana è Firenze, che sfiora il 27%. Secondo posto per Livorno, con oltre il 23% degli aventi diritto già andati al voto e Prato con il 21.37%. Sono tra l’altro le tre province i cui capoluoghi sono a guida centrosinistra. Il dato più basso si registra a Grosseto, dove è andato a votare poco più del 17% degli aventi diritto.