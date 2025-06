Referendum, ci siamo. Due giorni per votare

Inizierà questa mattina alle ore 7 la due giorni di elezioni per il Referendum abrogativo su cinque quesiti legati al lavoro ed alla cittadinanza che interesseranno anche la provincia di Pistoia. Oggi i seggi rimarranno aperti dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 (a Pistoia ci saranno anche i seggi speciali all’interno del carcere e dell’ospedale San Jacopo). Sono cinque i quesiti sottoposti al corpo elettorale, per cinque differenti schede: in quella di colore verde si fa riferimento a Jobs act e licenziamenti illegittimi, in quella arancione alle indennità per le piccole aziende, in quella grigia si parla di tutele dei contratti a termine, in quella rossa riferimenti ad appalti e responsabilità solidale e in quella gialla i cambiamenti relativi al raggiungimento della cittadinanza italiana. Si potrà votare barrando con una X il "sì" o il "no" per ciascun quesito. È possibile votare "sì" su alcune schede e "no" sulle altre. Votare per il "sì" significa approvare la modifica proposta dal referendum, mentre votare "no" significa respingerla e chiedere di non cambiare le leggi interessate.

Ricordiamo che per votare bisogna presentarsi con la tessera elettorale e un documento valido di identità. Inoltre, chi ha cambiato residenza all’interno del comune di Pistoia, dopo le ultime votazioni, dovrà accertarsi di aver ricevuto il tagliando con l’annotazione della variazione dell’indirizzo e di averlo applicato sulla tessera elettorale. Coloro che non l’avessero ricevuto possono rivolgersi all’ufficio elettorale. Per il rilascio del duplicato della tessera elettorale occorre rivolgersi all’ufficio elettorale che sarà aperto negli stessi orari dei seggi. Inoltre, gli elettori non deambulanti privi di autonomo mezzo di trasporto, possono richiedere di essere accompagnati dalla loro residenza o domicilio al più vicino seggio, privo di barriere architettoniche, con successivo ritorno all’abitazione. Il servizio offerto, dalle 8 alle 18, verrà attivato a richiesta e su prenotazione dell’elettore, telefonando alla Misericordia allo 0573 505340. I calcoli da fare, per il comitato referendario, sono semplici: servono il 50%+1 dei votanti per raggiungere il quorum e poi capire se vincerà il "si" o il "no". Nella nostra provincia la soglia è di 118mila elettori, traguardo sicuramente complesso. Ma i promotori ci credono.

S.M.