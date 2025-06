Referendum, due giorni per votare. Quanti e chi sono i ’nostri’ elettori

di Damiano Nifosì

Appuntamento alle urne oggi e domani per l’Italia, così come per gli abitanti dell’Empolese Valdelsa che si preparano a una due giorni dedicata ai cinque referendum abrogativi che abbracciano temi quale il lavoro, la sicurezza sul lavoro e la cittadinanza italiana. Si ricorda che, affinché si esprima quanto proposto dal referendum, ogni quesito dovrà raggiungere il quorum, vale a dire che il 50% più uno degli aventi diritto dovranno esprimere la loro preferenza.

A Empoli il totale degli elettori votanti raggiunge i 34.994, divisi in 18.299 femmine (circa il 52% del totale) e 16.695 maschi, che potranno recarsi nell’apposito seggio tra i 42 messi a disposizione dal Comune. Saranno invece 414 i nuovi elettori, che voteranno per la prima volta: di questi, 227 sono maschi (poco meno del 55%) e 187 femmine. Un paio di curiosità: saranno 32 gli elettori fuori sede che voteranno a Empoli (19 maschi e 13 femmine), mentre l’elettrice più anziana raggiunge l’encomiabile età di 104 anni.

L’ultimo referendum, quello del 2022 sulla proposta di abrogazione di cinque norme del sistema giudiziario italiano, non raggiunse il quorum a livello nazionale, arrivando a toccare appena il 20%: Empoli rimase in linea con la media nazionale, addirittura raggiungendo un’affluenza percentuale di poco meno del 16%, ben lontano dall’obiettivo del quorum (si parla di circa 5.500 votanti a fronte di un bacino elettorale di 34.989 elettori).

Il secondo comune con più aventi diritto dell’Empolese Valdelsa è Fucecchio, le cui 20 sezioni contano su 16.253 aventi diritto: di questi, ci sono 7.900 uomini e 8.353 donne. I nuovi votanti diciottenni sono invece 210. Nel 2022, l’affluenza per il referendum toccò poco più del 14%. Si passa a Castelfiorentino: nei 16 seggi messi a disposizione, il comune della Valdelsa tocca i 13.161 votanti, di cui 6.765 femmine e 6.396 maschi. Tuttavia, l’affluenza percentuale nel 2022 fu addirittura minore rispetto a quella di Empoli, non raggiungendo nemmeno il 13%: è questa l’affluenza percentuale minore registrata nell’Unione dei comuni. A Certaldo 12.029 aventi diritto (5.845 maschi e 6.184 femmine) sono divisi in 14 sezioni. Nel 2022 si registrò un’affluenza che raggiunse poco meno del 15%. A Montelupo Fiorentino invece, a fronte di 12 seggi, sono 11.175 gli elettori, di cui 5.733 donne e 5.442 uomini: nonostante fosse sempre ben lontana dal quorum, è qui che si registrò l’affluenza percentuale maggiore dell’Empolese Valdelsa, che raggiunse poco più del 16%, a pari merito con quella di Montespertoli, dove invece gli elettori sono 10.432, divisi in 5.177 maschi e 5.255 femmine, per 13 seggi: ci saranno inoltre 63 neo diciottenni, che voteranno per la prima volta, divisi in 36 maschi e 27 femmine. Come a Montelupo, nel 2022 fu qui che si registrò la più alta affluenza percentuale di votanti, superando di poco il 16%. Bene anche Vinci, i cui 10.972 elettori, di cui 5658 femmine e 5.314 maschi, dislocati nelle 15 sezioni di voto, toccarono poco meno del 16% di affluenza nel 2022.

A Capraia e Limite saranno invece chiamati alle urne 6.080 elettori (3.004 uomini e 3.076 donne) su 6 sezioni territoriali. Sono 91 i ragazzi che voteranno per la prima volta, divisi quasi equamente in 45 maschi e 46 femmine. L’affluenza del 2022 registrò il 15% di voti. A Cerreto Guidi gli elettori sono 7.963: le donne 4.081, gli uomini 3.882. Gli elettori potranno votare nelle 10 sezioni poste in tutto il territorio comunale. Nel 2022 a votare fu poco più del 14% degli aventi diritto. Infine, a Gambassi le 4 sezioni prevedono 3.908 aventi diritto al volo totali (1.904 maschi e 2004 femmine). Qui i diciottenni neo-votanti sono invece 18, ben 14 maschi e 4 femmine. Affluenza, nel 2022, registrata appena al 13%. A Montaione invece gli aventi diritto sono 2.703, di cui 1.319 maschi e 1.384 femmine. Le sezioni elettorali sono 3 e i diciottenni 10, di cui 7 maschi e 3 femmine. Nel 2022, la percentuale di votanti superò di poco il 14%.