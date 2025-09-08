Operazione antidroga di Polizia Municipale e Polizia di Stato: sequestrato circa mezzo kg

Firenze, 8 settembre 2025 - Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio della scorsa settimana, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato di Firenze insieme al personale della Polizia Municipale ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 60 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio di osservazione in via delle Ghiacciaie, personale del Commissario di San Giovanni e della Squadra Antidroga del Reparto Antidegrado della Polizia Municipale ha seguito i movimenti sospetti di un ragazzo che, a bordo di una bici, si è avvicinato ad un portone. Poco dopo, hanno osservato un uomo uscire dal condominio e consegnargli qualcosa di non meglio identificato.

Viste le circostanze, agenti hanno seguito e raggiunto il ragazzo che nel frattempo si era allontanato mentre un’altra aliquota ha identificato l’altra parte dello scambio, il 60enne tunisino poi arrestato.

Aveva circa 60 euro in contanti e 10 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 7 grammi. Estesi i controlli alla sua abitazione di via delle Ghiacciaie, gli operatori hanno rinvenuto più di 200 involucri in cellophane di sostanza stupefacente poi risultata essere cocaina per un peso complessivo di circa 500 grammi, denaro contante suddiviso in 6 mazzette di vari tagli per un totale di 35mila euro, 800 euro scovati all’interno di un portafogli più un bilancino di precisione. L’acquirente, cittadino italiano, è stato invece trovato in possesso di due dosi di cocaina acquistate, sembrerebbe, dietro la somma di 80 euro.

Tutta la sostanza e il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Il 60enne, già noto per svariati precedenti, è stato arrestato e, su disposizione della procura al Tribunale di Firenze, è stato trasferito alla casa circondariale di Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria.