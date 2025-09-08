Nereo Rocco, serata di gala. Premio speciale a capitan Ranieri

Gran galà della consegna dei premi ‘Nereo Rocco’, domani alle 17 all’Auditorium del Centro Tecnico di Coverciano. Al torneo calcistico, che si è da poco concluso, sono abbinati i prestigiosi riconoscimenti nazionali e cittadini, con organizzazione a cura della Settignanese guidata dal presidente Maurizio Romei, con la collaborazione di Furio Valcareggi e di un valido staff direttivo. Questi tutti i premiati: Luca Ranieri capitano della Fiorentina, premio Rocco per il personaggio emergente; l’ex portiere viola Giovanni Galli riceverà il premio alla carriera; al direttore sportivo del Bologna Giovanni Sartori riconoscimento per lo sport; Stefano De Grandis per il giornalismo sportivo. Numerosi i riconoscimenti che verranno assegnati a livello cittadino: la Compagnia dei Babbi Natale (premio Città di Firenze); Sestese Calcio Juniores Campioni d’Italia (premio speciale Settignanese). Diavoli d’argento a Fabio Fabiani (oltre mille presenze nei Dilettanti), Filippo Fani (allenatore rossonero vincitore campionato Allievi regionali), il procuratore e opinionista tv Costantino Nicoletti, il portiere dei record Vincenzo Sabatini, Duccio Mazzoni giornalista di Lady Radio e al settore arbitrale. A Coverciano saranno presenti personalità del mondo sportivo, istituzionale e politico, con la proiezione di filmati storici e la consegna dei caratteristici premi. Il 46° Torneo Internazionale giovanile ‘Nereo Rocco’ aveva visto la presenza di 16 squadre della categoria Allievi anno 2009. A conquistare l’ambito trofeo è stato l’Empoli che in finale ha battuto 2-0 il Milan. Al terzo posto gli austriaci della Sturm Graz che prevalgono 3-0 sullo Spezia. Nella finalissima, disputata all’impianto Ferruccio Valcareggi della Settignanese, decisiva è stata la doppietta del numero 11 dell’Empoli Jacopo Landi. E’ il quinto successo della società azzurra che segue a quelli del 1994, 1998, 2001 e 2014. Al termine della manifestazione si erano svolte le premiazioni sul campo delle squadre. Riconoscimento come migliore giocatore a Jacopo Landi (Empoli), miglior portiere Alessandro Pacileo (Milan), capocannoniere (7 reti) l’attaccante Timo Petritsch (Sturm Graz) e il calciatore più giovane Akram Jadid (Milan).

Francesco Querusti