Rimonta. Sancascianese

Si sono giocate le seconde partite del primo triangolare. I risultati e le classifiche parziali.

Cerbaia-Sancascianese 2-3 (ha riposato Ginestra F.na) Una sfida avvincente con un’eccellente rimonta della Sancascianese, che sotto di due gol è riuscita a ribaltare la partita. Apre le marcature Cirri, poi il raddoppio di Calvetti faceva pensare che la gara fosse chiusa. Invece, Magistri, Lumachi e, al 90’, Casini regalavano la vittoria alla squadra di Latini. Classifica: Ginestra e Sancascianese 3, Cerbaia 0.

Jolo-Cubino 1-2 (riposato Settimello) Dopo aver subito lo svantaggio all’8° della ripresa con una deviazione di Ferroni, la squadra pareggiava su rigore trasformato da Massaro. Poi, Allegranti ha evitato il vantaggio dei locali parando un rigore calciato da Verdi. E nel finale, Cantini segnava il gol della vittoria. Classifica: Settimello e Cubino 3, Jolo 0.

Fiesole-Settignanese 2-4 (riposato Resco Reggello) La squadra di casa sblocca il risultato al 18’ con Leonardi, ma al 32’ gli ospiti con Cenni pareggiano. Una forte reazione del Fiesole riporta la squadra in vantaggio con Olivieri. Poi, la Settignanese con Giustarini rimette il risultato in parità. Nel finale, Corri (71’) e Marrani all’86’ completano il poker. Classifica: Resco Reggello e Settignanese 3, Fiesole 0.

S. Piero a Sieve-Fortis Juventus 3-1 (riposato Luco) Parte subito col piede sbagliato la Fortis, che cede nel derby con il San Piero a Sieve. Al 6’ passano i locali con Barzagli, pareggia la Fortis al 18’ con Bartolini. Al 35’ Maenza riporta in vantaggio il San Piero e al 66’ Susini chiude il conto. Classifica: Luco e San Piero 3, Fortis 0.

Pontassieve-Dicomano 1-0 (riposato Audax Rufina). La squadra di Bonini si aggiudica il derby con il Dicomano grazie al gol segnato da Bourezza (nella foto). Nonostante un buon ritorno il Dicomano non riesce a sfondare la difesa del Pontassieve. Classifica: Pontassieve 3, Dicomano e Rufina 1.

Barberino Tav.lle-C.S. Lebowski (riposato Firenze Ovest). Questa partita è stata rinviata a causa di un malore che ha colpito il segretario del Lebowski, su richiesta della squadra ospite e con approvazione della Federazione. Probabilmente si giocherà il 17 settembre.

G. Puleri