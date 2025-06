Siena passa con tre reti. Alta Maremma, bel gioco

CALCIO

siena

3

alta maremma

0

SIENA: Paolucci, Fiorentini, Cevese (1’ st Buini), Sangermano, Tanganelli (32’ st Calamai), Fancelli (1’ st Bove), Vanni (18’ st Chechi), Rogani, Pecchi, Ruiz Rodriguez, Ronchi (18’ st Zizzo). All. Voria.

ALTA MAREMMA: Borta, Khribech, Manfrin (34’ st Carta), Pelacani (18’ st Valteroni), Marino, Cerreti, Angiolini (25’ st El Kharraz), Amoaful, Soua (14’ st Rossi), Hladchenko (40’ st Prianti), Camarà. All. Vegliò.

Reti: 30’ Ronchi, 38’ Fiorentini; 43’ st Calamai.

Il penultimo atto della fase eliminatoria ha visto confermata la leadership del Siena a punteggio pieno nel girone D della Coppa Passalacqua e ha ammirato l’Alta Maremma, formazione che gioca a calcio in maniera ordinata e spigliata. Il punteggio finale di 3-0 in favore dei bianconeri non rispecchia in pieno l’andamento della sfida pur restando fedele al dislivello tecnico delle squadre. L’Alta Maremma non ha timori reverenziali. Ma alla mezz’ora il Siena, con manovra semplice, pulita e cinica, va in gol con Ronchi il cui diagonale bacia prima il palo e si insacca. La replica al 38’, Fiorentini batte Borta con una conclusione secca e potente, che trova l’angolo opposto, 2-0. Due pugni al volto dell’Alta Maremma, che resta il piedi. Nella ripresa glli arancioni restano validi e insistono, il Siena gestisce. Paolucci intercetta tutto, Camarà insiste. Al 41’ il Siena evita la rete sulla linea di porta, quindi trafigge di nuovo Borta con il tiro obliquo di Calamai.