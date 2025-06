I valori da difendere. Dottrina sociale e politica. Domande e riflessioni

"Viviamo un tempo in cui la politica sembra spesso smarrire il suo orizzonte umano e spirituale. Assistiamo a una crisi profonda non solo delle istituzioni, ma anche del pensiero, dei valori, della fiducia. In questo scenario di disorientamento, torna ad essere urgente una domanda: che senso ha oggi l’impegno dei cattolici nella vita pubblica? Da dove attingere luce per orientare le scelte, le parole, le battaglie civili?"

Sono le considerazioni e le domande di Cesare Camarri, presidente dell’Associazione Etica e Valori Cristiani, che saranno al centro del convegno in programma oggi (inizio alle 16) nella sala Pegaso della Provincia, in piazza Dante, organizzato dalla stessa associazione e dall’Udc. Il convegno, dal titolo ’Dottrina Sociale della Chiesa e impegno dei cattolici in politica’, non vuol essere un semplice evento accademico, ma "una tappa di un percorso – spiegano gli organizzatori – che coinvolge uomini e donne credenti desiderosi di portare nella città dell’uomo la luce del Vangelo, attraverso una politica intesa come servizio, responsabilità, e carità operosa. Lo ricordava con forza San Paolo VI: ’La politica è la più alta forma di carità’, quando è vissuta come dedizione al bene comune, soprattutto dei più deboli e degli ultimi".

"La Dottrina Sociale della Chiesa, cuore del nostro incontro – dice l’onorevole Decio Terrana, esperto in politiche sociali e responsabile nazionale dell’Udc per gli Enti locali, nonché relatore dell’incontro odierno – non è un sistema ideologico né una terza via tra i partiti. È piuttosto un corpus vivo di principi, valori e orientamenti che nascono dalla fede cristiana e si incarnano nelle realtà storiche: la dignità della persona, la centralità della famiglia, la solidarietà, la sussidiarietà, il rispetto del creato, la giustizia sociale. Si tratta di una visione dell’uomo e della società che rifiuta tanto il relativismo individualista quanto l’assolutismo tecnocratico".

Al convegno, oltre all’onorevole Terrana, interverranno anche altre personalità politiche, giuristi, rappresentanti dei movimenti cattolici e del mondo femminile impegnato nel sociale. I lavori si apriranno con i saluti di Cesare Camarri e di Gianluigi Ferrara (coordinatore provinciale dell’Udc), e proseguiranno poi con gli interventi di Vincenzo Di Sirio (avvocato internazionale e della presidente del movimento ’Donne per Donne’, Francesca Vecchini, che offrirà una testimonianza preziosa sul protagonismo delle donne cristiane nella cura della società. Le conclusioni saranno affidate a Decio Terrana.

"Come Associazione Etica e Valori Cristiani – dice ancora Camarri –, crediamo che la testimonianza debba precedere ogni programma, che la formazione delle coscienze venga prima della propaganda, e che sia urgente ritornare a pensare e vivere la politica come vocazione e non come carriera. Il convegno è aperto a tutti: credenti e non credenti, giovani, amministratori, operatori sociali, uomini e donne di buona volontà. L’auspicio è che da questo incontro possa nascere una nuova responsabilità condivisa, capace di unire la fede e la ragione, il pensiero e l’azione, la spiritualità e il coraggio civico".

Ingresso libero e gratuito, per informazioni 340-9306273. Al termine sarà offerto un buffet.