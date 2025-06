Follonica, carnevale estivo: serata in discoteca e sfilata dei carri al Parco

Si amplia il carnevale follonichese con l’introduzione di nuovi eventi legati alla manifestazione come una festa carnevalesca in discoteca, una sfilata notturna in una nuova zona e una presentazione pubblica sul lungomare. È il carnevale estivo : il primo evento sarà "Il Carnevale Balla" che si svolgerà la notte di venerdì 18 luglio all’interno della famosa discoteca "Tartana", ideato per fare conoscere il carnevale ai ragazzi appartenenti a una fascia d’età (15 – 25 anni) che considera no la manifestazione come qualcosa di superato e marginale. Sabato 26 luglio ci sarà invece la sfilata estiva notturna che si terrà per la prima volta all’interno del Parco Centrale, dove i carri dei rioni si muoveranno all’interno un circuito più ampio. "Abbiamo scelto il sabato per facilitare il lavoro dei rioni e ridurre i disagi alla viabilità. - ha spiegato il presidente Andrea Benini- Stiamo valutando di inserire altri contenuti e attività durante la sfilata, per gestire al meglio l’ampio spazio del parco". Infine, la sera di giovedì 21 agosto, ci sarà la presentazione ufficiale delle date del Carnevale 2026. C’è stata anche la premiazione del concorso "Vertine di Carnevale" organizzata dall’associazione "Noi del Golfo".