A Campagnatico ’Buon Appettito’, arriva Circusbandando

A Campagnatico è tutto pronto per risate e risotti con Circusbandando. L’appuntamento è oggi alle 18, presso il giardino del ristorante La Vecchia Oliviera di Campagnatico. È questa splendida location che ospiterà lo spettacolo "Buon Appetito" del duo Circusbandando, evento speciale per la Festa di Fine Anno Scolastico della Scuola dell’Infanzia. In scena, i clown Paco Paquito e Celestina, pronti a coinvolgere bambini, genitori e insegnanti in un pomeriggio di risate, canzoni e... sana alimentazione. Lo spettacolo, già rappresentato centinaia di volte in tutta Italia, è una miscela di comicità, musica e gioco con un forte messaggio educativo: insegnare ai più piccoli, divertendoli, l’importanza di mangiare bene. Tra sketch comici, canzoni e momenti interattivi, i bambini sono protagonisti attivi: cantano, ballano, rispondono alle gag dei due artisti e imparano che una dieta equilibrata è fondamentale per crescere forti e in salute. "Buon Appetito" è un vero e proprio inno al gusto e alla varietà, pensato per promuovere abitudini sane e consapevoli fin dalla tenera età. Un modo originale e allegro per chiudere l’anno scolastico con un sorriso – e qualche consiglio alimentare in più.