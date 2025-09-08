San Donato, così si fa. Ciravegna e Doratiotto gol

SAN DONATO TAVARNELLE 2 TRESTINA 1

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Tampucci; Croce, Cecchi, Leonardi (75’ Sardilli), Giannini (33’ Pecchi); Falconi, Gistri, Nardella (56’ Senesi); Torrini, Ciravegna (59’ Rotondo), Doratiotto (63’ Calonaci) all. Corbucci.

TRESTINA (4-3-3): Bonifacio; Ubaldi, Sensi, De Meio (65’ Mercuri), Giuliani; Tolomello (75’ Dottori), D’Angelo (65’ Ferrarese), Proietti Zolla (65’ Scartoni); Nouri (69’ Manfredi), Priore, Ferri Marini all. Croce.

Arbitro: Vigo di Lodi

Marcatori: 7’ Ciravegna (SDT), 18’ Doratiotto (SDT), 90’+1 Manfredi (T)

Note: ammoniti D’Angelo, Rotondo, Ferri Marini, Sardilli

Nella prima di campionato contro il Trestina, il San Donato Tavarnelle vince ma nel finale soffre e rischia di essere raggiunto dopo essere scappato per due reti a zero. Con entrambi gli allenatori squalificati, Bonuccelli per San Donato Tavarnelle e Calori per Trestina, le due squadre si studiano per qualche minuto. Poi al 7’ va in gol il San Donato Tavarnelle. Palla in area di rigore che dopo un rimpallo arriva a Ciravegna, controllo e tiro in semi rovesciata per un gran gol in diagonale. È poco incisiva la reazione del Trestina e al 18’ arriva il raddoppio. Contropiede centrale di Nardella che supera un avversario e apre per Doratiotto che entra in area e segna. Il Trestina prova a rispondere: al 27’ tiro di Priore, la palla passa a un metro dal palo sinistro della porta difesa da Tampucci. Nella ripresa è il Trestina a essere pericoloso al primo minuto: palla lunga per Ferri Marini che dal fondo impegna Tampucci. Gli umbri sono più aggressivi, chiudono gli spazi e ripartono. Calano ritmo e occasioni, ma a tempo scaduto il Trestina accorcia con l’ex Manfredi che non esulta. Azione sulla sinistra, cross di Giuliani, testa di Manfredi sul secondo palo, Tampucci interviene ma la palla finisce in rete. La partita finisce con il Trestina in avanti nei 5 minuti di recupero.

Andrea Settefonti