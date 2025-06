Scagliotti, la finalissima. San Donato in trionfo

L’edizione 39 del Torneo ‘Cinzio Scagliotti’, organizzato dall’Audace Galluzzo, è stata vinta dal San Donato Tavarnelle che nella finalissima ha battuto 2-1 la Settignanese. Il torneo, riservato agli Esordienti 2013, ha vissuto un degno epilogo sia come gioco espresso in campo che nella bella cornice di pubblico. Per la squadra di mister Marco Martini hanno segnato Paoli e Taiuti, mentre la Settignanese era passata in vantaggio con una rete di Tarantelli. Questi in ordine alfabetico i giocatori del San Donato Tavarnelle: Brando Bruni, Vieri Calonaci, Carlo Cappelli, Giacomo Catarzi, Andrea Ghiandelli, Pietro Guarducci, Mattia Maremmi, Vittorio Morelli, Niccolò Nuzzi, Diego Paoli, Fabio Taiuti, Tommaso Tellini, Enea Vella.

Il San Donato Tavarnelle succede nell’albo d’oro alla Floria vincitrice nel 2024, mentre nel 2023 la palma della migliore squadra era andata alla Settignanese, anticipata nel 2022 dalla Sestese. La finale dello Scagliotti è stata preceduta dalla partita per il terzo posto, vinta 4-2 dall’Affrico sul Settimello, e dalla sfida per l’assegnazione del Trofeo ‘Centro Sportivo’ con l’Isolotto che ha sconfitto la Floria 2-1. La coppa come miglior giocatore dello Scagliotti è andata a Lodi della Settignanese, quella come miglior portiere a Zecchi dell’Affrico, la Coppa Fair Play è stata riconosciuta al Settimello. Targa ricordo all’arbitro Migheli.

La serata è stata magistralmente condotta da Icidio Bardelli. La squadra vincitrice è stata premiata dall’assessora allo sport del Comune di Firenze, Letizia Perini che giocava ‘in casa’ essendo proprio del Galluzzo. Gli altri riconoscimenti sono stati consegnati da Floriana Harder presidente dell’Associazione La Scatola (presente anche Cosimo Bigazzi, vice), Marco Romoli presidente Commissione Sport del Quartiere 3, Michele Nesi Provveditore della Misericordia del Galluzzo, Vincenzo Ricchi direttore Scuola Calcio Audace Galluzzo e mister Esordienti 2013. Presenti a questa serata speciale e in premiazione il presidente gialloblù dell’Audace Galluzzo Franco Angelozzi e il vice presidente Franco Tanini. L’Audace Galluzzo rivolge un plauso ai volontari che hanno contribuito a rendere possibile tutto ciò.

Francesco Querusti