San Donato Tavarnelle batte Flaminia 3-1 e si salva, festa in campo

San Donato Tavarnelle

3

Flaminia C.Castellana

1

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Leoni; Croce, Cecchi, Bruni, Carcani (85’ Manfredi); Gistri, Borgarello, Pecchia; Gubellini (66’ Doratiotto), Menga (46’ Senesi), Calonaci (71’ Dema). All Bonuccelli.

FLAMINIA CIVITA CASTELLANA (3-5-2): Manfredi; Penchini (81’Brasili), Lisari, Benedetti; Orlando, Fracassini (46’ Celentano), Ricozzi, Casoli, Malaccari; Sirbu (60’ Alagia), Tascini. All. Onofri.

Arbitro: Vittorio E. Teghille di Collegno

Marcatori: 36’ Borgarello (rig), 60’ Gubellini, 88’ Borgarello, 90’ Celentano.

Note: espulso Bonuccelli; ammoniti: Fracassini, Menga, Croce, Carcani, Penchini, Rigozzi, Doratiotto, Casoli, Onofri.

TAVARNELLE - Bastava un pareggio, ma alla fine ha vinto e il San Donato Tavarnelle si è salvato. Malgrado la sconfitta complice i risultati sugli altri campi, fa festa anche il Flaminia. Così alle fine, merenda per tutti, squadre e tifosi, a festeggiare con salame, prosciutto, formaggio e baccelli. La partita ha mostrato fin da subito una certa tensione nelle due formazioni. I laziali erano arrivati in Toscana intenzionati a salvarsi senza play out. Il San Donato Tavarnelle, in bianco, voleva difendere quanto meno lo 0-0. Alla fine è venuta fuori una gara piacevole, a tratti spigolosa, ma vivace. Nei primi venti minuti la partita la fa il Flaminia. Fino al 35’ il San Donato Tavarnelle soffre. Fino a quando su un’azione pericolosa ma non troppo, Nespola placca Carcani senza palla in area. Dal dischetto va Borgarello che segna. Al 45’+1 Pecchia potrebbe raddoppiare ma il suo diagonale a giro viene deviato in angolo con la punta della da Nespola. Nella ripresa il Flaminia prova a reagire e al 57’ per due volte Celentano viene respinto sulla linea di porta su un’azione di mischia. Poi i chiantigiani raddoppiano. Al 60’ Gubellini stacca di testa su calcio d’angolo e insacca. Il Flaminia non ci sta, ma pecca di precisione. Così all’87’ Borgarello segna in diagonale il 3-0. Soltanto al 90’ il Flaminia, con Celentano accorcia.

Anset