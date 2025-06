Allievi sulle orme di Ginettaccio. Agnini sfreccia a Ponte a Ema

A una settimana dai Campionati Toscani in Garfagnana, gli allievi a Ponte a Ema e gli esordienti in Valdarno hanno disputato le gare di anteprima. Nella località fiorentina la 76esima Coppa Sei Martiri-Memorial-Gino Bartali il grande campione nato a Ponte a Ema dove riposa. La gara, classica nobile del calendario allievi, organizzata dall’Aquila era valida per il Campionato fiorentino per gli atleti residenti in Provincia.

La vittoria, quinta della stagione al brillante campione toscano crono in montagna Edoardo Agnini, lucchese di Capannori del Team Iperfinish protagonista sino dall’inizio della stagione (ha ottenuto anche 10 piazzamenti con 5 secondi posti) che sta attraversando uno splendido periodo di forma in vista degli importanti appuntamenti dei prossimi 15 giorni. Agnini è senza dubbio il più forte allievo della Toscana in questa annata per la gioia di tutto lo staff del sodalizio, tra i quali ricordiamo Francesco Fabbri, uno degli sponsor, ex corridore e figlio del compianto Fabrizio Fabbri che prima come atleta e poi direttore sportivo della Mapei è stato campione esemplare.

Il titolo di Campione fiorentino per Matteo Luci atleta di Limite sull’Arno, anch’egli della Iperfinish, campione toscano in carica, titolo che metterà in palio domenica prossima nella prova regionale di Pieve a Fosciana. Cento i partenti della bella gara fiorentina con una media di oltre 42 km e mezzo e volata di un ristretto gruppo regolato con estrema autorità da Agnini sul bravissimo Fogli e sull’ottimo beniamino locale Benevieri che ha ottenuto il terzo posto.

Ordine di arrivo: 1)Edoardo Agnini (Iperfinish) km 80, in 1h’52’, media km 42,572; 2)Tommaso Fogli (Empolese); 3)Filippo Benevieri (Aquila); 4)Leandro Musta (Gubbio Mocaiana); 5)Leonardo Figara (Sancascianese); 6)Bacci; 7)Frosini; 8)Artiglieri; 9)Federici; 10)Niccolini Esordienti: A Torre di Mercatale Valdarno le due gare esordienti per la Coppa Zucchetti con successo nel primo anno, settimo stagionale, di Diego Della Polla (Coltano Grube) sul compagno di squadra Edoardo Stefanini e su Leonardo Bonuccelli. Nella gara del secondo anno con la salita di Caposelvi nel finale a fare selezione, ha prevalso Liberomario Maffei al quarto successo, ed altro portacolori della fortissima squadra pisana Coltano Grube che ha avuto ragione di Diego De Stefano (Butese) e dei due atleti gemelli Mattia e Niccolò Jacopi (Ped- Toscano).