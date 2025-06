Da Ponte a Ponte. Assemblea aperta con la presidente Perini

Nuovo appuntamento per ‘Da Ponte a Ponte’ il comitato spontaneo di coordinamento dei cittadini di Ponte a Ema e Ponte a Niccheri: il 18 giugno alle 20,45 alla sala teatro del Circolo Acli di via Chiantigiana si svolgerà l’assemblea pubblica alla presenza della presidente del Q3 di Firenze, Serena Perini (foto). L’appuntamento era in programma per domani sera, ma per motivi organizzativi slitta di due settimane. Saranno presenti anche alcuni consiglieri comunali di Bagno a Ripoli e di Firenze. L’incontro punterà sulla viabilità interna della frazione di Ponte a Ema e sulle azioni di contrasto al rischio idrogeologico, dopo gli ultimi allagamenti di marzo che hanno creato disagi e danni a varie abitazioni.

Il comitato ’Da Ponte a Ponte’ riunisce appunto i cittadini delle due frazioni al confine tra Bagno a Ripoli e Firenze per farsi sentire più forte dalle rispettive amministrazioni ed essere protagonisti delle future scelte che li coinvolgono. L’obiettivo primario, dicono i promotori, è "avviare un dialogo periodico, costruttivo e di ascolto reciproco con le amministrazioni, con partecipazione attiva e propositiva della popolazione alle scelte strategiche che ci riguardano". La situazione di Ponte a Ema, divisa tra le due egide comunali che hanno la possibilità di fare scelte diverse tra vicini di casa, "è stata motivo di malessere e rivendicazioni legittime" ricordano. Insieme vogliono affrontarli e superarli, diventando proattivi costruttori del futuro delle loro frazioni. Per informazioni: [email protected]; www.daponteaponte.org. Manuela Plastina