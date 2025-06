Terreno occupato in via del Mezzetta, blitz della municipale: demolite le baracche

Firenze, 4 giugno 2025 – Nella mattinata di oggi, 4 giugno, la polizia municipale di Firenze ha sgomberato l'area occupata che confina con il parco di via del Mezzetta: all'interno è stato trovato un accampamento abusivo con 7 ricoveri di fortuna. Il blitz è arrivato dopo una serie di incontri con la proprietà dell'area a cui hanno partecipato, tra gli altri, anche il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi e il comandante della polizia municipale Francesco Passaretti.

Circa 15 agenti del reparto antidegrado, si legge in una nota del Comune, sono entrati in azione alle 7.30 circa. Nell'area non era presente nessuno. I rappresentanti della proprietà sono arrivati alle 9 e hanno provveduto a demolire le baracche rendendole inabitabili. Nei prossimi giorni sempre a cura della proprietà sarà tagliata l’erba e riparata la parte di recinzione di loro competenza, mentre quella sul lato del giardino comunale è stata già sistemata su disposizione degli uffici comunali. Sempre nei prossimi giorni sarà definita anche la procedura per lo smaltimento dei rifiuti accumulati nell'area che risultano comunque domestici e quindi non pericolosi.

“Con questo intervento diamo una risposta importante ai cittadini che da tempo chiedevano di risolvere una criticità molto sentita nella zona e che più volte abbiamo portato al tavolo del Cposp in prefettura insieme al presidente Pierguidi – commenta l'assessore alla sicurezza Andrea Giorgio nella nota diffusa da Palazzo Vecchio – . Grazie alla collaborazione di tutti, a iniziare dalla proprietà del terreno, stamani l’area è stata sgomberata e nei prossimi giorni sarà messa in sicurezza in modo da impedire ulteriori ingressi non autorizzati”. “Grazie al comandante e al reparto antidegrado – aggiunge il presidente del Q2 Pierguidi –. Ora al lavoro con i proprietari di quel terreno, le direzioni Ambiente e Patrimonio per far diventare anche quel luogo, adesso privato, un’area pubblica che andrebbe ad ampliare il bel parco del Mezzetta”.