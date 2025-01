Polizia municipale. Piano anti degrado. Raddoppiano le pattuglie in servizio la notte

Un piano in tre mosse per garantire un maggiore controllo del territorio e cercare di limitare il degrado nei quartieri più problematici, a partire dalle spaccate ai danni di negozi e auto. La polizia municipale si sta riorganizzando per portare le pattuglie di notte quasi a raddoppiare, entro l’estate, rispetto a quante ce ne sono atualmente in servizio, così da presidiare in modo più costante e puntuale anche le zone della città più periferiche o più a rischio, da Rifredi a Campo di Marte, dall’Isolotto a Gavinana, senza allentare ovviamente la presa sul centro storico e il parco della Cascine.

Da qualche settimana sono entrati in servizio 100 nuovi agenti che vengono già utilizzati per i servizi diurni. Entro la metà di gennaio, al massimo la fine del mese, per tutti dovrebbe arrivare il decreto prefettizio di pubblica sicurezza che attribuisce in particolare la qualifica di ausiliario di pubblica sicurezza e consente di portare l’arma. A quel punto, con dotazioni idonee al tipo di servizio, si potrà impiegare il nuovo personale nei turni di notte, quelli che sono più a rischio.

Attualmente l’organico dei vigili consente la presenza di cinque pattuglie in strada più personale negli uffici, in tutto una ventina di agenti, nel turno dall’1 alle 7. Due pattuglie vengono normalmente impiegate per rilevare gli incidenti stradali (lo fa soltanto la polizia municipale), mentre le altre tre hanno come ordine di servizio il controllo del territorio, con passaggi dedicati in centro storico, alle Cascine, Rifredi e all’Isolotto ma non solo.

Una volta che i nuovi agenti potranno essere impiegati h24 (la speranza è appunto che le pratiche si concludano entro il mese) le pattuglie notturne diventeranno 7, con 5 di queste impegnate sul pronto intervento e l’obiettivo di aumentare i controlli sul territorio e dunque di scoraggiare ladri, vandali e balordi.

Nel frattempo l’ingresso di forze fresche ha consentito anche la mobilità interna verso altri reparti, così da potenziare anche i controlli della polizia edilizia o di quella commerciale, come hanno mostrato chiaramente le operazioni anti irregolarità sui tavolini condotte prima di Natale. Questa è la prima mossa del piano di riorganizzazione.

La seconda è in programma nella prima parte dell’anno, con l’obiettivo di andare a regime entro l’estate. Nel 2025 infatti sono previste altre cento assunzioni di agenti, con l’iter che subirà un’accelerazione dopo l’approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale.

L’obiettivo, in questo caso, è di arrivare entro giugno a 9 pattuglie di notte, quasi il doppio di quelle attuali, per presidiare con ancora maggiore pressione il territorio.

Siamo alla terza mossa. L’ingresso degli ulteriori cento vigili entro l’estate (se i tempi auspicati saranno rispettati) garantirà anche la possibilità di potenziare la presenza degli agenti di polizia municipale a piedi nei quartieri più a rischio, aumentando la mattina e il pomeriggio quei controlli di prossimità che, nelle intenzioni dell’amministrazione, potrebbero favorire una maggiore sicurezza.

Leonardo Biagiotti