Firenze, la mappa dei cantieri e delle chiusure stradali dal 25 al 31 agosto

Firenze, 23 agosto 2025 – Dal proseguimento dei cantieri per la tramvia all’asfaltatura notturna in via Baccio da Montelupo. Ecco i principali provvedimenti di traffico nella settimana dal 25 al 31 agosto 2025 a Firenze:

Dalle 9 di lunedì 25 agosto (fino alle 24 del 19 settembre), via D’Annunzio è interessata da interventi di sicurezza stradale e per la fluidificazione della viabilità, con interruzione del traffico all’altezza del cantiere; chiusure, restringimenti di carreggiata e divieti di sosta sono previsti anche per le vie Rondinella e Arrigo da Settimello.

Asfaltatura in notturna (in orario 21-6) in via Baccio da Montelupo a seguito di lavori di sostituzione della rete idrica, da lunedì 25 a giovedì 28 agosto. Il tratto interessato va da via Empoli a piazzale della Federiga. Per consentire gli interventi saranno disposti sensi unici, restringimenti di carreggiata e divieti di sosta. I provvedimenti riguardano anche via Pratovecchio, via Lunga, piazzale della Federiga.

Per i cantieri della linea 3.2.1 della tramvia, dalla mezzanotte di lunedì 25 agosto fino alle 24 di sabato 20 settembre, restringimenti di carreggiata in via Traversari , nell’area di intersezione con viale Giannotti (per direzione da via Datini a viale Giannotti), e in viale Giannotti (per entrambe le direzioni di marcia).

Ancora, per un intervento di ripristino della condotta dell’emissario fognario di riva sinistra dell’Arno, dalle 9 di lunedì 25 agosto divieto di transito in via dell’Isolotto all’intersezione con via dell’Argingrosso; tra i vari provvedimenti, restringimenti di carreggiata, sensi unici, divieti di sosta e interruzioni dei percorsi pedonali e ciclabili nell’area che comprende anche lungarno dei Pioppi e l’intersezione con viale dei Platani.

Dalle 21 di giovedì 28 agosto fino al 15 novembre, ancora, sono previsti lavori in lungarno alle Grazie per la sistemazione delle difese idrauliche nell’ambito dell’intervento Prnn della Regione Toscana “Mitigazione del rischio idraulico per l’Abitato di Firenze”; tra i provvedimenti, disposti divieti di transito, restringimenti di carreggiata, divieti di sosta e l’istituzione di un attraversamento pedonale provvisorio in piazza dei Cavalleggeri.

Intervento di sostituzione rete gas in via Luca Giordano e via degli Artisti dalle 9 di lunedì 25 agosto alle 24 di lunedì 8 settembre; questo comporta l’interruzione di via Luca Giordano tra le intersezioni con via Fra’ Domenico Buonvicini e via degli Artisti, e il restringimento di carreggiata in via degli Artisti, dall’intersezione con piazza Vasari; altri provvedimenti riguardano anche divieti di sosta nelle vie interessate.

Ancora, sono in programma scavi per interventi alla rete elettrica in diverse zone della città, a partire da lunedì 25 agosto: dalle 9 i cantieri che interessano viale Etruria e via Foggini (strada interrotta nella sola corsia di immissione in via Foggini, restringimenti e divieti di sosta in altri tratti delle due strade fino alle 24 del 12 settembre), via di Monte Oliveto (divieto di transito e di sosta dall’intersezione con via di San Vito fino al cantiere in corrispondenza del civico 88, fino alle 24 dell’1 settembre), via Madre Teresa di Calcutta e in via Sestese (disposti provvedimenti di divieto di transito e di sosta fino alle 17 del 10 settembre), e dalle 21 in via Giulio Caccini e via delle Panche (restringimenti di carreggiata e divieti di sosta fino alle 18 del 7 settembre); altri interventi, sempre in via Caccini nello stesso periodo, comportano provvedimenti di senso unico, di divieto di transito in largo Brambilla per la direttrice viale Morgagni – via Lungo il Rio Freddo, restringimenti di carreggiata anche sul ponte De Dominicis, oltre a divieti di sosta.

Interventi per allacci idrici dalle 9 di lunedì 25 agosto in via del Podestà (provvedimenti di divieto di transito e di sosta interesseranno, oltre a via del Podestà, anche le vie Curva, del Portico, Barni, Martellini e dei Cremani, fino alle 24 del 12 settembre) e in via dello Scalo (interruzione strada all’altezza del cantiere, che interessa il tratto tra le intersezioni con via dell’Argingrosso e via dell’Isolotto, oltre a divieti di sosta fino alle 24 del 29 agosto); giovedì 28 dalle 9 in via Lunga (dal civico 193 all’intersezione con via Simone Martini interruzione strada e divieti di sosta fino alle 24 del 3 settembre) e dalle 16 in via degli Alfani (interruzione strada tra le intersezioni con via Cavour e via Ricasoli fino alle 16 del 3 settembre).

Per cantieri edili, ancora, dalle 9 di lunedì 25 agosto via dell’Ulivo interrotta tra le intersezioni con via dei Pepi e via Buonarroti (anche divieti di sosta, fino alle 24 del 22 novembre) e chiusura in notturna per via Sant’Egidio dalle 1,30 alle 5,30 di martedì 26 agosto, nel tratto tra le intersezioni con via della Pergola e Borgo Pinti (anche divieti di sosta).

Per scarico di un macchinario, infine, interruzione strada in Borgo Stella martedì 26 agosto dalle 7 alle 15 (tratto tra le intersezioni con via dell’Ardiglione e piazza del Carmine), mentre per traslochi interruzione strada in piazza dei Rossi tra le 4 e le 9 del mattino di mercoledì 27, e in via Erbosa tra le intersezioni con Giannotti e D’Antiochia dalle 1,30 alle 5,30 di venerdì 29 agosto.