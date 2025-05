Via Galliano, gli abitanti scendono in strada: “Basta degrado e insicurezza”

Firenze, 14 maggio 2025 – Un sit-in per chiedere sicurezza, rispetto delle regole e maggiore attenzione da parte delle istituzioni. È quello organizzato dal coordinamento Insieme per la sicurezza e dal Comitato Cittadini Attivi San Jacopino, che ha dato appuntamento a giovedì pomeriggio, 15 maggio, alle 18.15 davanti all’Esselunga di via Galliano per un presidio pacifico ma determinato. “Vogliamo farci sentire – spiega il presidente Simone Gianfaldoni – perché non è più accettabile vivere in un quartiere ostaggio di degrado, violenza e spaccio”. San Jacopino, secondo quanto riportano i residenti, sarebbe da tempo al centro di un'escalation di episodi critici: scippi, aggressioni, furti nei negozi, spaccio in strada con corrieri in monopattino e gruppi violenti che agiscono indisturbati. “Vogliamo essere sicuri anche solo quando andiamo a fare la spesa – continua il comitato – e invece ci troviamo davanti a scene che dovrebbero far riflettere: risse, ubriachezza molesta fin dal mattino, zone franche dove non esistono più regole”. I cittadini denunciano di aver più volte segnalato la situazione alle autorità competenti, ma senza risultati concreti. “Abbiamo scritto, presentato esposti, fatto denunce. Eppure nessuno è intervenuto con decisione per riportare tranquillità nel quartiere. Ci sentiamo abbandonati”, prosegue Gianfaldoni. “La fotografia scattata dal Censis – conclude – ci vede già secondi nella classifica nazionale dell’insicurezza. A breve saremo sul gradino più alto. Ma non vogliamo arrenderci. Questo presidio è solo l’inizio”.