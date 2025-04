Firenze, la manifestazione in via del Saletto: "Degrado senza fine, ora basta"

Firenze, 28 aprile 2025 – Domani, martedì 29 aprile, alle 18, ai giardini di via del Saletto, a Firenze in zona Isolotto, si terrà la manifestazione organizzata dal Comitato civico Quartiere 4 “per chiedere all’amministrazione comunale la riqualificazione dei giardini”. Riqualificazione necessaria perché il parco è piazza di spaccio, prostituzione e consumo di droga sono all’ordine del giorno. Si è creato infatti un circuito con la microcriminalità che gravita intorno al vicino centro commerciale di via Canova, visto che quest’ultimo, una volta monitorato dalle forze dell’ordine, ha indotto i malviventi a spostarsi di qualche centinaio di metri.

Un degrado che si accentua ancora di più con la bella stagione, quando, complice anche la vegetazione più rigogliosa, alcuni soggetti approfittano degli anfratti che creano i cespugli per organizzare i loro traffici. A poco servono i cancelli chiusi di notte: i malintenzionati scavalcano e continuano i loro affari.

Le rivendicazioni del comitato

“Basta droga, basta prostituzione, più illuminazione, telecamere di sorveglianza, taglio delle siepi, presidio delle forze dell’ordine”, sono le rivendicazioni del comitato nei volantini distribuiti per il rione negli scorsi giorni. Richieste annose, non ancora esaudite o quantomeno esaudite solo in parte, per le quali ora si scenderà in strada con i cartelli, come fatto lo scorso 11 marzo all’Esselunga di via Canova, vicenda strettamente collegata. Quello che si chiede è una soluzione strutturale al problema: finché resistono zone franche, si spiega, il problema degrado-delinquenza nella contrada non viene risolto e si autoalimenta.

Scintille a Villa Vogel

Da parte della presidenza di Quartiere, accusa l’opposizione a Villa Vogel, invece di andare incontro alle richieste dell’organizzazione civica, si cerca di ostacolarle: è stata deliberata la convocazione di una commissione congiunta Servizi sociali-Servizi al territorio, quasi concomitante, alle 16 con all’ordine del giorno ‘Problemi di sicurezza urbana relativi all’area Esselunga di via Canova’. Commissione alla quale, per di più, si annuncia nell’atto di convocazione, “parteciperanno funzionari della Direzione servizi sociali e della Polizia municipale, nonché alcuni rappresentanti dei lavoratori di Esselunga. Sono stati invitati a partecipare anche alcuni rappresentanti dell’azienda Esselunga”. A farlo notare la capogruppo di Fratelli d’Italia Delia Fedele: “Un’abile mossa di Dormentoni (presidente di Quartiere 4, ndr) per far sì che i cittadini interessati all’argomento siano costretti a scegliere se partecipare all’uno o all’altro evento, considerando che una commissione può durare ore e che nonostante le mie richieste non è stato concesso neppure di trasmetterla in streaming. Si vuole frammentare la partecipazione”. “Nessuna strana coincidenza – ricusa Mirko Dormentoni – si stava lavorando a quella data da tempo e in ogni caso la commissione si suppone sarà terminata per le 18. Io stesso presenzierò alla manifestazione: la sicurezza è un diritto di tutti e su questo penso e spero che siamo tutti dalla stessa parte”.

Carlo Casini