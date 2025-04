San Donato Tavarnelle supera Fezzanese 4-1: vittoria cruciale per la salvezza

San Donato Tavarnelle 4Fezzanese 1

SAN DONATO TAVARNELLE (3-5-2) Tampucci; Cecchi (85’ Cellai), Maffei, Bruni; Falconi (53’ Dema), Calonaci (66’ Croce), Borgarello, Gistri, Carcani; Purro (76’ Doratiotto), Manfredi (78’ Gubellini) all. Bonuccelli

FEZZANESE (3-5-2) Pucci; D’Alessandro, Martera, Masi (40’ Loffredo); Benassi, Nicolini, Beccarelli, Scieuzo (73’ Cantatore), Campana (59’ Fiori); Lunghi, Mariotti all. Gatti

Arbitro: Cipolloni di Foligno

Marcatori: 9’ Campana, 16’ Borgarello, 51’ Purro (rig), 79’ Doratiotto, 90’ Gubellini

Note: espulso 87’ Nicolini , ammoniti Benassai, D’Alessandro, Cantatore

TAVARNELLE - Vittoria casalinga per il San Donato Tavarnelle contro la Fezzanese ultima in classifica e i chiantigiani fanno un passo in avanti per la salvezza senza playout. Ma c’è ancora da soffrire. Inizia bene il San Donato Tavarnelle che al 1’ si rende subito pericoloso con Gistri chiuso da Pucci grande protagonista della partita. I chiantigiani insistono, ma è la Fezzanese ad andare in rete. Al 9’ azione corale con palla a Campana che dal limite sinistro insacca tra palo e portiere. Il San Donato Tavarnelle accusa e al 12’ potrebbe subire il ko, ma Campana, ancora lui, non trova la coordinazione giusta. Allora si scuotono i toscani e a provano a pareggiare. E ci riescono: prima Borgarello fallisce un rigore, ma sull’angolo che segue, si fa perdonare insaccando di testa. Nella ripresa un Pucci superman si supera al 47’ fermando da distanza ravvicinatissima prima Borgarello e poi Falconi. Al 51’ nuovo rigore per fallo di mani di Benassi su tiro di Calonaci: stavolta se ne incarica Purro e non sbaglia. Pucci evita il dilagare dei gialloblù chiantigiani su Dema prima e Manfredi poi per due volte, ma soprattutto l’estremo ligure si supera al 61’ su Maffei. Al 79’ su punizione di Carcani, Doratiotto si allunga e trova la rete del 3-1. Chiude la gara il gol di Gubellini al 91’ su una corta ribattuta di Pucci su un calcio d’angolo.