Lite in aula, registrazioni consegnate alle autorità

Il caos scoppiato nell’ultimo consiglio comunale a Impruneta, con seduta sospesa e il consigliere Gabriele Franchi fatto uscire due volte dall’aula dalla polizia municipale, sta avendo echi nazionali e divide gli animi. L’amministrazione dà la sua ricostruzione dei fatti: "Il consigliere Franchi ha rivolto alla presidente Angela Cappelletti l’appellativo di "consigliera", non riconoscendo il suo titolo istituzionale. Nonostante i reiterati richiami anche da parte del segretario Del Regno, il tono del dibattito è progressivamente degenerato. Come previsto dal regolamento, il consigliere Franchi è stato ammonito e il suo microfono è stato disattivato, ma ciò non ha interrotto il flusso del suo intervento. È stato quindi invitato ad abbandonare l’aula, cosa avvenuta con l’intervento della polizia municipale".

Le registrazioni ufficiali della seduta "sono state messe a disposizione delle autorità competenti". Il sindaco Lazzerini esprime solidarietà alla presidente Cappelletti, così come il Pd comunale, la consigliera regionale Capirossi, l’assessore regionale Spinelli e il senatore Parrini. E più volte circola l’accusa di sessismo. Dalla parte opposta arriva il sostegno a Franchi e al collega di Voltiamo Pagina Zoppini da parte di FdI, a partire dal parlamentare Donzelli, dai consiglieri regionali dal coordinatore provinciale Gemelli, a livello intercomunale (Innocenti e Codevilla) e in generale dalle donne della provincia che alle accuse di sessismo replicano: "Il rispetto per le donne non si strumentalizza". Sostegno anche della lista Schmidt di Palazzo Vecchio. Tutto passa nelle mani delle autorità, tra accuse e denunce reciproche, a suon di video ufficiali e non ufficiali.

Manuela Plastina