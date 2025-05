Donazioni anti-alluvione. Gara di solidarietà no stop

Se i danni per l’alluvione del 14 marzo scorso a Sesto sono stati, purtroppo, cospicui, altrettanto grande è stata però la risposta proveniente da privati, associazioni e, soprattutto per gli importi più alti, da aziende del territorio. Una vera e propria ondata di generosità, fatta anche di piccole offerte, cui pochi giorni fa si è unita una donazione di ben 75mila euro dalla Faggi Enrico spa, azienda sestese leader nel settore del recupero dei metalli preziosi, destinata al fondo istituito dal Comune all’indomani degli eventi alluvionali di oltre due mesi fa.

Un ‘regalo’ sicuramente importante per il quale il sindaco Lorenzo Falchi ha ringraziato, a nome di tutta la città, l’amministratore, cavalier Gianni Faggi: "All’eccezionale risposta della nostra comunità agli eventi dello scorso 14 marzo – sottolinea il primo cittadino - si unisce questo gesto di grande generosità della Enrico Faggi Spa che si aggiunge a quanto l’azienda ha già fatto in passato per sostenere la nostra città. A Gianni Faggi ho espresso a nome mio e di tutta Sesto la gratitudine per una donazione che permetterà di rinforzare gli interventi che metteremo in campo nei prossimi mesi per famiglie e imprese colpite dall’alluvione. Le ferite più evidenti sono quasi scomparse, grazie alla reazione e al lavoro della Protezione civile e della cittadinanza fin dalle prime ore dopo l’esondazione. Resta, però, ancora molto da fare per lasciarci alle spalle una delle pagine più difficili della nostra storia".

Nelle scorse settimane era già intervenuta, con una propria donazione, un’altra azienda simbolo del territorio: Eli Lilly Italia, multinazionale del farmaco che, proprio a Sesto, ha la sua sede italiana.

In particolare, Lilly ha già depositato nel fondo 100mila euro impegnandosi però a un ulteriore ‘incentivo’: altri 50mila euro sono infatti stanziati per "raddoppiare" i contributi arrivati dai privati cittadini. Per ogni euro versato sul conto individuato dall’amministrazione comunale l’azienda ne aggiungerà, infatti, un altro contribuendo a far aumentare la cifra a disposizione. Al momento nel fondo per cercare di coprire in parte i danni dell’alluvione per famiglie e imprese ci sono circa 184mila euro: frutto delle donazioni più consistenti fatte dalle due aziende e di una novantina di piccole donazioni di singoli o realtà organizzate, comprese associazioni e realtà sportive. La raccolta fondi, comunque, non si ferma: la possibilità di donare per i singoli cittadini è sempre aperta, utilizzando il seguente iban: IT03Z0103038100000004500094 intestato a Comune di Sesto Fiorentino con causale "Donazione fondo allagamenti".