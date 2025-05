Incidente, muore un motociclista nello scontro con un’auto

Gambassi Terme (Firenze), 2 maggio 2025 – Tragedia a Gambassi Terme. Una persona è morta in un incidente stradale accaduto nel pomeriggio di venerdì 2 maggio. C’è stato lo scontro fra un’auto e una moto.

La vittima è la persona che era alla guida del mezzo a due ruote. E’ scattata subito la chiamata al 118 della gente in zona. Il personale sanitario non ha però potuto far altro che constatare la morte del motociclista, nonostante i tentativi di rianimazione.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi. La strada è rimasta interrotta a lungo, per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi.