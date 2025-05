Firenze, scooter travolge una donna e finisce contro un semaforo. Feriti gravi

Firenze, 2 maggio 2025 – Grave incidente stradale ieri sera, Primo Maggio, in via Circondaria. Poco prima delle 21, all’altezza dell’incrocio con viale Corsica, uno scooter ha travolto un pedone.

Il motorino, condotto da un 21enne, dopo l’urto è finito contro un semaforo. La persona a piedi, una donna di 48 anni, è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Anche lo scooterista è stato trasportato al Pronto Soccorso in codice rosso; ferito anche il passeggero, sempre 21 anni, seppur in modo meno grave. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale. La strada è stata chiusa per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso e i rilievi.