“Rolando non è morto: è in ospedale e combatte”. La famiglia replica alle voci su Scarpellini

Firenze, 2 maggio 2025 – Rolando Scarpellini non è morto. E’ ricoverato in ospedale in gravi condizioni, ma non sono vere le voci che da giorni circolano in città e sui social circa la dipartita dell’ex calciante, noto soprattutto per alcuni fatti di cronaca che in passato lo hanno portato ad avere guai con la giustizia.

Ed è proprio la famiglia, attraverso l’avvocato Irene Mercuri, a chiedere silenzio e rispetto: “Stanno girando voci e post negli ultimi giorni riguardo l’asserita morte di Rolando Scarpellini. Rolando è in ospedale in condizioni critiche ma non è deceduto, sta combattendo. A nome della famiglia, sono a pregare tutti di rispettare il dolore e la preoccupazione di questi giorni”, scrive il legale. “Prima di pubblicare, fermatevi a immaginare cosa possano provare i suoi figli davanti a false notizie sulla morte del padre. Ringrazio per la comprensione”, conclude la nota.