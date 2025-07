Dai lavori per sostituire la rete idrica a quelli per l’illuminazione: i cantieri a Firenze

Firenze, 12 luglio 2025 – Prosegue la sostituzione della rete idrica a cura di Publiacqua e finanziata con fondi Pnrr. Lunedì 14 luglio scatterà la nuova fase dei lavori sulla direttrice lungarno Cellini-lungarno Ferrucci, che interesseranno piazza Ferrucci. Si inizia sul lato di lungarno Cellini, dove per il completamento dell’intervento saranno istituiti restringimenti di carreggiata dal numero civico 15 in direzione di piazza Ferrucci. A seguire, i lavori si sposteranno sulla piazza con restringimenti fronte distributore, lato lungarno Cellini e sul lato di Ponte San Niccolò. Questa fase di lavori terminerà il 31 luglio.

Ecco gli altri principali interventi previsti:

Via della Capponcina: inizieranno lunedì 14 luglio i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 18 luglio sarà chiuso il tratto via dei Buonarroti Simoni e via della Torre. Percorso alternativo in direzione Settignano: via della Torre-via D'Annunzio; in direzione città: via Buonarroti Simoni-via D'Annunzio-via del Gignoro.

Via del Monte alle Croci: da lunedì 14 luglio sono in programma interventi sulla pubblica illuminazione. La strada sarà chiusa, in orario 9-17, da via di San Salvatore a Monte a viale Galileo. Termine previsto 19 luglio.

Via Cosseria: inizieranno lunedì 14 luglio i lavori di risagomatura dell’alveo del torrente Mugnone nell’ambito delle lavorazioni del passante Alta Velocità. Saranno istituiti restringimenti di carreggiata tra via Crimea e via del Romito con senso unico da via Crimea verso il numero civico 14 in direzione della rotatoria via Cosseria-via del Romito. I provvedimenti saranno in vigore fino a inizio ottobre.

Borgo Pinti: per un trasloco, lunedì 14 luglio in orario 9-13 sarà chiuso il tratto via Nuova dei Caccini-via di Mezzo. Percorso alternativa per raggiungere Borgo Pinti e via di Mezzo: via dei Pilastri-via dei Pepi-via dell'Agnolo-via Verdi-via Fiesolana-via di Mezzo-Borgo Pinti. Per attivare questa viabilità alternativa saranno istituiti anche i sensi unici in via di Mezzo (da via Fiesolana verso Borgo Pinti), Borgo Pinti (da via di Mezzo a via dell’Oriuolo in direzione di via Sant’Egidio e da via Nuova di Caccini a via degli Alfani verso quest’ultima).

Piazza dei Bonsi-via del Canneto: per la manutenzione di un muro di confine da lunedì 14 luglio in orario 8-18 sarà in vigore un divieto di transito sulla direttrice piazza dei Bonsi-via del Canneto. Termine previsto 25 luglio.

Piazza di San Pancrazio-via dei Federighi: ancora un trasloco in programma martedì 15 luglio. Dalle 9 alle 12 sarà interrotta la circolazione sulla direttrice piazza San Pancrazio-via dei Federighi.

Via Beccari: mercoledì 16 luglio sarà effettuato lo smontaggio di una gru edile. Dalle 9 alle 19 sarà in vigore un divieto di transito tra via Parlatore e via Ghini. Percorso alternativo per raggiungere via Beccari lato via Ghini: via Parlatore-via di San Marcellino-via del Paradiso-via di Ripolo-via Webb-via Beccari.

Via del Podestà: giovedì 17 luglio è previsto un trasloco. Dalle 10 alle 18 saranno chiusi i tratti via dei Cremani-via Barni e via Barni-via Martellini mentre nel tratto via dei Cremani-via Ser Lapo Gavacciani sarà chiuso nella sola direzione verso via Cremani. Divieto di transito anche in via Curva (tra via Senese e via del Portico) e in via del Portico (tra via Curva e via del Podestà). Via Martellini nel tratto via del Podestà-via Barni diventerà a senso unico verso quest’ultima strada. Percorso alternativo per raggiungere via del Podestà lato via Cremani: via Martellini-via Barni-via Gherardo Silvani-piazza Accioioli-via Senese-via Cremani.

Via delle Caldaie: anche in questo caso si tratta di un trasloco con l’istituzione, giovedì 17 luglio, di un divieto di transito tra via della Chiesa e via dei Preti mentre il tratto via Mazzetta-via dei Preti diventerà a senso unico verso quest’ultima. I provvedimenti saranno in vigore dalle 9 alle 18.

Via Rismondo: sabato 19 luglio la strada sarà chiusa tra via dei Sette Santi e via Rosolino Pilo per movimentazione di macchinari (orario 9-19).