Incendio in parcheggio interrato: Assisi, fiamme e paura, danni a molte auto

Assisi (Perugia), 2 maggio 2025 – Fiamme e paura in un parcheggio interrato di Assisi. Con una ventina di macchine attaccate dal rogo. Non si registrano fortunatamente conseguenze per le persone, ma i danni sono molti.

Una ventina le auto interessate dalle fiamme. Il rogo è accaduto nel parcheggio interrato di piazza Matteotti, al piano -2. Immediato l’allarme: diverse le telefonate ai vigili del fuoco, anche per la maxi colonna di fumo che si è levata sulla città Sono intervenute squadre dei vigili del fuoco da Assisi, Foligno e Perugia.

Da cosa è stato scatenato l’incendio? Un corto circuito? Le autorità indagano su cosa è accaduto. Ad Assisi, in questo ponte del primo maggio, i turisti sono moltissimi. E tanti sono stati i curiosi che hanno seguito le operazioni dello spegnimento. Per i vigili del fuoco è intervenuto anche il camion per il rifornimento delle bombole d’ossigeno dei vigili del fuoco e il Nucleo Nbcr Nucleare, chimico, batteriologico. Presenti anche il funzionario di guardia dei Vigili del fuoco e il capoturno provinciale