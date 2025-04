Fiamme fino al mattino, maxi spiegamento di forze: incendio di Umbertide, ora la bonifica

Umbertide, 21 aprile 2025 – Anche la governatrice dell’Umbria, Stefania Proietti, è andata in visita nella zona industriale di Umbertide, dove un’azienda che tratta materiale plastico ha preso fuoco nel pomeriggio di Pasqua. Un maxi rogo, con una nuvola di fumo visibile da chilometri.

Non ci sono fortunatamente feriti o intossicati. L’azienda in quel momento era chiusa. Ma l’incendio è molto grave. Ore e ore di lotta contro le fiamme da parte dei vigili del fuoco. E nella mattina di Pasquetta rimanevano ancora una serie di focolai isolati all’interno del sito industriale. I vigili del fuoco sono arrivati non solo dall’Umbria ma anche dalle Marche, in particolare da Ancona.

Situazione attuale

L’incendio è ormai quasi completamente domato, sebbene permangano alcuni focolai isolati ancora attivi. La maggior parte del materiale plastico stoccato all’esterno risulta distrutta o gravemente danneggiata. Per completare le operazioni, sono in arrivo i mezzi dei Gruppi Operativi Speciali dei vigili del fuoco, che si occuperanno delle attività di smassamento e bonifica dell’area.

Interventi effettuati

Nelle ultime ore, le squadre hanno continuato a operare per contenere le fiamme, impiegando un’ingente quantità d’acqua e ricorrendo all’uso di schiumogeni, "fondamentali per limitare la propagazione dell’incendio e proteggere le strutture circostanti. Il coordinamento efficace e l’impiego di risorse specializzate hanno permesso di evitare ulteriori danni e garantire la sicurezza dell’area”, dicono i vigili del fuoco.

Nessun ferito né intossicato

Nonostante l’intensità dell’evento, non si registrano feriti né casi di intossicazione tra i lavoratori, i soccorritori e la popolazione. La tempestività dell’intervento e le misure di sicurezza attuate hanno evitato conseguenze alle persone.

Presenza istituzionale

Nella serata di Pasqua, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, accompagnata dalle autorità locali, ha fatto visita al luogo dell’incendio per dare il suo sostegno ai soccorritori e valutare di persona la situazione. Anche il sottosegretario al ministero dell’Interno, Emanuele Prisco è rimasto in costante contatto con il comando dei Vigili del Fuoco per monitorare l’andamento delle operazioni.

Monitoraggio ambientale

Proseguono le attività di controllo da parte di Arpa Umbria, dei carabinieri e del personale della Usl, volte a valutare eventuali impatti ambientali e sanitari derivanti dall’incendio. Al momento, non sono emerse criticità significative.