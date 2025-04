Incendio a Firenze, fiamme all’interno di un negozio di ricami

Firenze,16 aprile 2025 - Fiamme in via dell'Olivuzzo, a Firenze, nella zona di Monticelli. Un incendio si è sviluppato in un negozio di ricami poco dopo le 11. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo.

Presenti anche i sanitari del 118 per controllare la salute della negoziante, che però non sembra aver riportato conseguenze. Non ci sono altre persone coinvolte. Sul luogo anche la polizia municipale per regolare la viabilità e agevolare l' intervento dei vigili del fuoco. Ancora ignote le cause.

In aggiornamento