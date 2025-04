Incendio di materiale plastico all’esterno di una ditta. Colonna di fumo visibile a chilometri

Perugia, 20 aprile 2025 – Un incendio di grosse dimensioni è divampato intorno alle 18 di oggi pomeriggio, 20 aprile, in una ditta nei pressi di Umbertide, in provincia di Perugia. Sul posto i Vigili del Fuoco della centrale di Perugia, del distaccamento di Città di Castello e Gubbio. Ad andare in fiamme è stato del materiale plastico all'esterno della Lucyplast.

Vigili del fuoco al lavoro

È presente sul posto anche il funzionario di guardia per il coordinamento delle operazioni. Al momento, non sono note le cause che hanno innescato l'incendio. Anche gli uomini di Arpa sono presenti sul posto per verificare l’impatto e le conseguenze ambientali.

L'incendio

Non risulterebbero feriti, anche perchè l’azienda è chiusa e quindi non c’era nessuno all’interno. La Lucyplast produce granuli in plastica rigenerata e si occupa della stampa a iniezione per la realizzazione di articoli destinati all’imballaggio rigido e al settore dell’arredamento.

In aggiornamento