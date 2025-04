Doppio incendio nella notte. Nessun ferito

Doppio rogo ieri notte in Mugello, con le fiamme che hanno interessato un appartamento a Borgo San Lorenzo e il locale mensa di una nota azienda a San Piero a Sieve. Nel primo caso, il più grave, le fiamme si sono sviluppate intorno alle 2 in un appartamento al secondo ed ultimo piano di una palazzina in via Caduti di Montelungo, ai margini del centro storico. L’allarme è stato dato da una vicina, che ha sentito il trambusto e visto gli abitanti, tre cittadini di origini senegalesi, uscire dalla palazzina. I vigili del fuoco hanno fatto ingresso nella casa completamente invasa dai fumi, mentre l’incendio divampava con fiamme che uscivano anche dalle finestre, e hanno effettuato la ricognizione per accertarsi che all’interno non ci fossero altre persone. Poi hanno operato per diverse ore per scongiurare che le fiamme si propagassero al tetto e alle case vicine. In questa fase sono stati fatti uscire di casa, per precauzione, gli abitanti di cinque appartamenti ed è stata sospesa l’erogazione dell’energia elettrica. Alla fine l’appartamento dove si era originato il rogo è stato dichiarato inagibile. Fortunatamente non ci sono state persone ferite o intossicate, e la ricostruzione della dinamica spetterà ai carabinieri e ai vigili del fuoco.

Poco prima, intorno alle 1, un principio d’incendio si era sviluppato anche all’interno del locale mensa dell’azienda K-array di Scarperia e San Piero, che produce impianti acustici di alta qualità. Secondo le prime ricostruzioni, pare che in questo caso le fiamme si siano sviluppate da un elettrodomestico. Il rogo, domato dai Vigili del Fuoco, è rimasto circoscritto alla sala, e non si è propagato ad altri locali. Ricordiamo che la K-array era stata una delle aziende alluvionate a causa degli eventi dello scorso 14 marzo.

Nicola Di Renzone